أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة "العمل التطوعي" في دورتها الثانية

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل، نائب أمير المنطقة، الفائزين بجائزة "تبوك للعمل التطوعي" في دورتها الثانية لعام 2025م، وذلك خلال حفل أُقيم بقاعة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع العمل التطوعي وتحفيز المتطوعين والمتطوعات من مختلف الجهات الحكومية، والقطاعات غير الربحية، والفرق التطوعية والأفراد بالمنطقة.
واستُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت المتطوعة شدن عبدالرحمن المرواني كلمة نيابة عن المتطوعين، عبّرت فيها عن شكرها لسمو أمير المنطقة على دعمه ورعايته للجائزة، مشيدة بما تحقق من إنجازات بارزة في تبوك في مجال العمل التطوعي، منها:
186 ألف متطوع بنسبة 12% من إجمالي المتطوعين على مستوى المملكة.
130 مليون ريال عائد اقتصادي.
قرابة 24 ألف فرصة تطوعية.
نحو 4 ملايين ساعة تطوعية.
225 فريقًا تطوعيًا في أكثر من 30 مجالًا.
عقب ذلك، شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا يستعرض جهود المتطوعين ومبادراتهم في خدمة المجتمع.
ثم تفضّل سموه بتكريم الفائزين في مختلف مسارات الجائزة، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تعزيز ثقافة التطوع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي ختام الحفل، تسلّم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية قدّمها نيابةً عن المتطوعين مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، منيف بن هابس الحربي.
وأكد سمو الأمير فهد بن سلطان في تصريح صحفي أن العمل التطوعي جزء أصيل من القيم السعودية المتجذرة، مشيرًا إلى أنه أصبح اليوم أكثر تنظيمًا وتأثيرًا، معتبراً منطقة تبوك من المناطق الرائدة في هذا المجال.
وأضاف سموه: "المملكة تشهد تحولًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي أثبتت نجاحها بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، وأن الفارق في التنمية أصبح يُقاس بالأشهر لا السنوات".
واختتم سموه حديثه بالدعاء أن يديم الله على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره، مؤكدًا استمرار مشاريع الخير والتنمية في مختلف مناطق المملكة بدعم القيادة الرشيدة.