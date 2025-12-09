أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة "العمل التطوعي" في دورتها الثانية

واستُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت المتطوعة شدن عبدالرحمن المرواني كلمة نيابة عن المتطوعين، عبّرت فيها عن شكرها لسمو أمير المنطقة على دعمه ورعايته للجائزة، مشيدة بما تحقق من إنجازات بارزة في تبوك في مجال العمل التطوعي، منها:

186 ألف متطوع بنسبة 12% من إجمالي المتطوعين على مستوى المملكة.

130 مليون ريال عائد اقتصادي.

قرابة 24 ألف فرصة تطوعية .

نحو 4 ملايين ساعة تطوعية .

225 فريقًا تطوعيًا في أكثر من 30 مجالًا.