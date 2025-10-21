نائب أمير حائل يطّلع على الوضع الصحي ويبحث استعدادات مؤتمر طب نمط الحياة الدولي

اطّلع نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، على مستجدات الوضع الصحي في المنطقة، وآخر الاستعدادات الجارية لانطلاق مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة في نسخته الرابعة، وذلك خلال استقباله في مكتبه مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة سلطان بن ناصر المسيعيد.