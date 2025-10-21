نائب أمير حائل يطّلع على الوضع الصحي ويبحث استعدادات مؤتمر طب نمط الحياة الدولي

اطّلع نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، على مستجدات الوضع الصحي في المنطقة، وآخر الاستعدادات الجارية لانطلاق مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة في نسخته الرابعة، وذلك خلال استقباله في مكتبه مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة سلطان بن ناصر المسيعيد.
ونوّه سموه بالدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وحرصها المتواصل على توفير كل الإمكانات التي تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
من جانبه، عبّر المسيعيد عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على ما يقدمه من دعم ومتابعة، مؤكدًا التزام فرع الوزارة في حائل برفع مستوى الخدمات الصحية وتحقيق تطلعات القيادة - حفظها الله - في تطوير القطاع وتعزيز كفاءته.