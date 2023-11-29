"آل معنتر": استضافة الرياض لـ "إكسبو 2030" يرسخ الحضور السعودي بالمحافل الدولية

وأعرب "آل معنتر" عن سعادته بفوز العاصمة الرياض بحق استضافة معرض “إكسبو الدولي 2030 م “ والذي يبرهن أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة وواثقة وحقيقية إلى الاستمرار في تطبيق رؤية المملكة 2030 ، فهو إنجازٌ يستشرق المستقبل لحدث منتظر يُمثل ريادة المملكة عالميًا، ويبرز مكانتها بتقديم التقنيات الحديثة والمبتكرة، ويأتي الإنجاز تجسيدًا لمكانة المملكة الريادي لدى المجتمع الدولي وتتويجًا للمنجزات التي تحققها على سائر المستويات. وأضاف آل معنتر أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي يظهر العمق التاريخي والثقافي الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.