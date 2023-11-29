"آل معنتر": استضافة الرياض لـ "إكسبو 2030" يرسخ الحضور السعودي بالمحافل الدولية

وجّه مدير تعليم محافظة محايل عسير المُكلف علي بن أحمد آل معنتر باسمه ونيابةً عن الأسرة التعليمية في المحافظة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله - ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض؛ والتي رسخت من حضور المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية ورسمت خريطة طريق لمستقبل التنمية والتطوير في شتى المجالات.
وأعرب "آل معنتر" عن سعادته بفوز العاصمة الرياض بحق استضافة معرض “إكسبو الدولي 2030 م “ والذي يبرهن أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة وواثقة وحقيقية إلى الاستمرار في تطبيق رؤية المملكة 2030 ، فهو إنجازٌ يستشرق المستقبل لحدث منتظر يُمثل ريادة المملكة عالميًا، ويبرز مكانتها بتقديم التقنيات الحديثة والمبتكرة، ويأتي الإنجاز تجسيدًا لمكانة المملكة الريادي لدى المجتمع الدولي وتتويجًا للمنجزات التي تحققها على سائر المستويات. وأضاف آل معنتر أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي يظهر العمق التاريخي والثقافي الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.