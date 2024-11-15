عبر رسائل اتصالية.. "تعليم الرياض" تحتفي باليوم الدولي للتسامح 2024

وأشار "الثميري" إلى أن الإدارة وجّهت كافة الإدارت التعليمية التابعة لها ومكاتب التعليم والمدارس للاحتفاء باليوم الدولي للتسامح عبر المنصات الاتصالية والإعلامية المعتمدة، وفق الخطة التي تركز على رسائل اتصالية تستهدف المنظومة التعليمية بشكل عام؛ حيث تضمنت محاور الرسائل الاتصالية قيم التسامح وتأثيرها في استدامة العلاقات الإنسانية وتكوين مجتمعات متماسكة، ومساعدتها في بناء علاقات قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل.