عبر رسائل اتصالية.. "تعليم الرياض" تحتفي باليوم الدولي للتسامح 2024

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باليوم الدولي للتسامح 2024، الذي يوافق يوم 16 نوفمبر من كل عام.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الرياض عبدالسلام الثميري، أن الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح يأتي تأكيدًا لأهمية تعزيز قيم التسامح والاعتدال من خلال البرامج والأنشطة الطلابية.
وأشار "الثميري" إلى أن الإدارة وجّهت كافة الإدارت التعليمية التابعة لها ومكاتب التعليم والمدارس للاحتفاء باليوم الدولي للتسامح عبر المنصات الاتصالية والإعلامية المعتمدة، وفق الخطة التي تركز على رسائل اتصالية تستهدف المنظومة التعليمية بشكل عام؛ حيث تضمنت محاور الرسائل الاتصالية قيم التسامح وتأثيرها في استدامة العلاقات الإنسانية وتكوين مجتمعات متماسكة، ومساعدتها في بناء علاقات قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل.