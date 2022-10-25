"موارد الرياض" و"رعاية مرضى القلب" يوقعان مذكرة لتعزيز الرعاية الطبية للمستفيدين

وقع الاتفاقية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، ورئيس مجلس إدارة جمعية "قلبي" د. علي المسعود. وتنص على منح مستفيدي الوزارة بمنطقة الرياض أولوية الحصول على الخدمات المقدمة للجمعية لدى مزودي الخدمات الصحية "المستشفيات"، بالإضافة إلى التعاون مع الفرع في مواكبة الأيام الصحية العالمية بتنظيم البرامج وإعداد الحملات التوعوية واللقاءات المتخصصة.