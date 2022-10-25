"موارد الرياض" و"رعاية مرضى القلب" يوقعان مذكرة لتعزيز الرعاية الطبية للمستفيدين

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، مذكرة اتفاقية مع جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" لتعزيز الرعاية الطبية المقدمة للمستفيدين ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم.
وقع الاتفاقية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، ورئيس مجلس إدارة جمعية "قلبي" د. علي المسعود. وتنص على منح مستفيدي الوزارة بمنطقة الرياض أولوية الحصول على الخدمات المقدمة للجمعية لدى مزودي الخدمات الصحية "المستشفيات"، بالإضافة إلى التعاون مع الفرع في مواكبة الأيام الصحية العالمية بتنظيم البرامج وإعداد الحملات التوعوية واللقاءات المتخصصة.
وصرح "الحربي" بأن هذه الاتفاقية تعد استكمالاً للجهود المبذولة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في سبيل بناء شراكات استراتيجية وعلاقات تكاملية مع مختلف القطاعات؛ مما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للفئات المشمولة بالرعاية داخل فروع الإيواء، ويشجع على التبادل المشترك للخبرات بين الطرفين.