"تقني نجران" يبحث سبل التعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة

استقبل مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران د.محمد الزهراني في مجلسه وبحضور بعض قيادات المنشآت التدريبية بمنطقة نجران مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران متمثلاً برئيس المجلس ظافر القرني ونائبه د.ناصر الحارثي، حيث استعرض المجلس أبرز ما يقدمه لقطاع الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران ودوره المتمثل في تمكين وتمثيل وتأهيل الجمعيات الأهلية في المنطقة.
وجرى استعراض أهم التشاركيات والتقاطعات مع التدريب التقني وبحث تعزيز سبل التعاون بين التدريب التقني بنجران والمجلس.
فيما ثمن مدير الإدارة جهود المجلس في إبراز دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية ومساهمته في رفع الناتج المحلي، وتم طرح إمكانية تنفيذ المبادرات التي تخدم مستفيدي الطرفين فيما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يقدم قطاع التدريب التقني والمهني الفرص القوية في تأهيل الكوادر البشرية وتمكينها وتأهيلها لتشكل مورداً هاماً ومؤهلاً في قطاع الأعمال، ويقدم المجلس حاضنة متميزة لتسكين هذه الكوادر البشرية المؤهلة لدعم التنمية ودفع عجلة الاقتصاد والاستدامة المجتمعية.