"تقني نجران" يبحث سبل التعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة

فيما ثمن مدير الإدارة جهود المجلس في إبراز دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية ومساهمته في رفع الناتج المحلي، وتم طرح إمكانية تنفيذ المبادرات التي تخدم مستفيدي الطرفين فيما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يقدم قطاع التدريب التقني والمهني الفرص القوية في تأهيل الكوادر البشرية وتمكينها وتأهيلها لتشكل مورداً هاماً ومؤهلاً في قطاع الأعمال، ويقدم المجلس حاضنة متميزة لتسكين هذه الكوادر البشرية المؤهلة لدعم التنمية ودفع عجلة الاقتصاد والاستدامة المجتمعية.