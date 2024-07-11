"صحة حائل" تطلق فعالية توعوية صحية بعنوان: "تطمّن على صحتك"

وتضمنت الفعالية عربتين للراغبين بالتبرع بالدم للجنسين أمام البوابة رقم (1)، بالإضافة إلى عدد من القياسات والفحوصات اللازمة مثل: قياس العلامات الحيوية، وقياس النظر، وتحليل الدم لمرض السكري، وركن توعوي لمكافحة التدخين، وآخر عن العلاج الطبيعي، وركن للتغذية الصحية ومكافحة السمنة، بالإضافة إلى مشاركة إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة بركن لشرح الخدمات المقدمة للمستفيدين.