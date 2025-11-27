"الهلال الأحمر" يمنح البنك المركزي بالطائف شهادة الامتثال الإسعافي

في خطوة تعكس التزام الجهات الحكومية بمعايير السلامة، سلّم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة شهادة الامتثال الإسعافي للبنك المركزي في محافظة الطائف، تقديرًا لجهوده في تعزيز جاهزية بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة، وذلك ضمن مشروع "معاذ" لتعزيز الامتثال ورفع الكفاءة الإسعافية.
وأشاد فريق الهلال الأحمر خلال الزيارة بمستوى التزام البنك بالمعايير الإسعافية المعتمدة، مؤكدًا أن نيل الشهادة يعكس حرصهم على توفير بيئة عمل آمنة وفعّالة، واستعدادهم للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف مشروع "معاذ" الذي تنفذه الهيئة بهدف ترسيخ ثقافة السلامة، ورفع كفاءة الامتثال الإسعافي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز الاستعداد ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.