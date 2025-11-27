"الهلال الأحمر" يمنح البنك المركزي بالطائف شهادة الامتثال الإسعافي

في خطوة تعكس التزام الجهات الحكومية بمعايير السلامة، سلّم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة شهادة الامتثال الإسعافي للبنك المركزي في محافظة الطائف، تقديرًا لجهوده في تعزيز جاهزية بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة، وذلك ضمن مشروع "معاذ" لتعزيز الامتثال ورفع الكفاءة الإسعافية.