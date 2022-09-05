"الحربي" يفتتح احتفالية اليوم العالمي للعمل الخيري بحضور 13 جمعية بالرياض

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي مساء اليوم فعالية "مملكة الخير والعطاء" التي نظمها فريق بروين التطوعي واستهدف فيها الجمهور الخارجي من المجتمع بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري بحضور مدير الفريق أ. فيصل الشمري وبمشاركة "13" جمعية خيرية في مختلف المجالات .
تضمنت الفعالية العديد من المنصات التعريفية بخدمات الجمعيات المشاركة وفئاتها ووسائل التواصل معها وهي "الجمعية السعودية لطب الأسنان وجمعية اكتفاء وجمعية الروماتيزم الخيرية وجمعية البهاق الخيرية (فأل) وجمعية أسر التوحد وجمعية الشباب للتنمية الذاتية [قادر] وجمعية المسؤولية المجتمعية وجمعية رؤية وطن وجمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج وجمعية السكري السعودية الخيرية وجمعية جستر للأعمال التطوعية وجمعية رعاية مرضى القلب (قلبي) وجمعية كفيف.
وكرّم "الحربي" في الختام الجهات المشاركة معربًا عن سعادته بالمشاركة في مثل هذه المناسبة التي تهدف إلى توعية وتحفيز الأفراد والمجتمع بأهمية مساعدة الآخرين من خلال الأنشطة الخيرية، لافتًا إلى دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة في تمكين ودعم القطاع غير الربحي وتطوير إطار العمل الخيري المؤسسي وتشجيع العمل التطوعي المنظم . .