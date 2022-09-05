"الحربي" يفتتح احتفالية اليوم العالمي للعمل الخيري بحضور 13 جمعية بالرياض

وكرّم "الحربي" في الختام الجهات المشاركة معربًا عن سعادته بالمشاركة في مثل هذه المناسبة التي تهدف إلى توعية وتحفيز الأفراد والمجتمع بأهمية مساعدة الآخرين من خلال الأنشطة الخيرية، لافتًا إلى دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة في تمكين ودعم القطاع غير الربحي وتطوير إطار العمل الخيري المؤسسي وتشجيع العمل التطوعي المنظم . .