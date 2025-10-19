جمعية الحج والعمرة الصحية تطلق "التمكين الصحي" وتدشّن 7 مشاريع و20 شراكة استراتيجية بدعم من "صحة مكة"

أطلقت جمعية الحج والعمرة الصحية من مكة المكرمة مسيرة "التمكين الصحي لضيوف الرحمن"، ضمن حفلٍ شهد تدشين الهوية المؤسسية الجديدة للجمعية، وتدشين سبعة مشاريع نوعية، إضافة إلى توقيع 20 شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للحجاج والمعتمرين.
جاء الحفل برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، وتشريف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور نخبة من القيادات الصحية ومسؤولي القطاع غير الربحي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالرحمن البليهشي أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة تنفيذية نوعية في ميدان الخدمة الصحية الخيرية لضيوف الرحمن، مؤكدًا أن الرؤية الجديدة تسعى لتحويل الجهود من موسمية إلى منظومة متكاملة ومستدامة، تُقاس بمؤشرات أداء دقيقة.
وتضمنت المشاريع الجديدة برامج علاجية متنوعة تشمل غسيل الكلى، والعمليات الجراحية، وعيادات متنقلة وثابتة، إلى جانب برامج للإسعاف والتوعية والوقاية، وبناء القدرات الصحية.
وأشاد الدكتور عبدالرحمن السويلم بالدعم السخي الذي يحظى به القطاع الثالث من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن انطلاقة القطاع غير الربحي جاءت بفضل الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
من جانبه، أكد الدكتور وائل مطير أن الجمعية تمثل نموذجًا للمسؤولية المجتمعية في مساندة وزارة الصحة لتقديم أرقى الخدمات الصحية والعلاجية لضيوف الرحمن.
كما أشار نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الأستاذ إبراهيم الغُرير، إلى أن الجمعية تُعد جزءًا من أكثر من 7,000 منظمة غير ربحية تشرف عليها الدولة، وتحمل في رؤيتها ملامح أثر مستدام يعزز من دور القطاع غير الربحي في خدمة المجتمع.
واختُتم الحفل بتوقيع الشراكات الاستراتيجية، وتكريم شركاء النجاح الذين أسهموا في دعم مسيرة الجمعية نحو بناء منظومة صحية خيرية متكاملة ومستدامة في مكة المكرمة.