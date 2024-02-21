بحزمة فعاليات وأنشطة ثقافية.. أمانة الطائف ومتحف الشريف يحتفلان بيوم التأسيس

أطلقت أمانة الطائف، بالتعاون مع متحف الشريف التراثي، حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية للاحتفال بذكرى يوم التأسيس، الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام.