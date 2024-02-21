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بحزمة فعاليات وأنشطة ثقافية.. أمانة الطائف ومتحف الشريف يحتفلان بيوم التأسيس

شهدت حضورًا كثيفًا للمواطنين والمقيمين واستعراضًا للسيارات القديمة وركنًا للتصوير
بحزمة فعاليات وأنشطة ثقافية.. أمانة الطائف ومتحف الشريف يحتفلان بيوم التأسيس

أطلقت أمانة الطائف، بالتعاون مع متحف الشريف التراثي، حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية للاحتفال بذكرى يوم التأسيس، الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام.

وتضمنت الفعاليات إقامة جناح مميز بطراز معماري مستلهم من طبيعة مملكتنا، يحتوي على التحف النادرة التي لها ماضٍ عريق وأركان للضيافة والخط العربي والهدايا التذكارية.

كما تضمنت الفعاليات إطلاق شاشات ذكية تعريفية بأبرز معالم السعودية التاريخية، إضافة إلى فعالية ثقافية، تقدم العروض التفاعلية والألوان الفلكلورية والعرضة، ومنطقة الأكلات الشعبية، وكذلك معرض للفنون التشكيلية.

وشهدت الفعالية حضورًا كثيفًا من المواطنين والمقيمين، واستعراضًا للسيارات القديمة، وركنًا للتصوير والتحف وتوزيع الهدايا على المواطنين، وكذلك الورود.

الطائف
أمانة الطائف
يوم التأسيس 2024
متحف الشريف التراثي

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