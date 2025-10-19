"كبدك" تطلق حملة "ترحال" الصحية في حائل لتقديم فحوصات واستشارات طبية ميدانية

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك)، بالتعاون مع تجمع حائل الصحي، حملة ميدانية صحية ضمن برنامجها المتنقل "ترحال"، وذلك في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، حيث تستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة مساءً.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأمراض الكبد وطرق الوقاية منها، من خلال تقديم فحوصات ميدانية مبكرة، واستشارات طبية متخصصة، تسهم في الحد من انتشار الأمراض المزمنة، وتُعزز الشراكات الصحية بين مؤسسات القطاعين العام والخيري في المنطقة.
وتستهدف المبادرة الوصول إلى المستفيدين في مواقعهم، لاسيما في المدن والمحافظات البعيدة عن المراكز الطبية الرئيسية، بما يخفف عليهم مشقة التنقل وتكاليف العلاج.
وتقدم العيادة الميدانية المصاحبة للحملة فحوصات مجانية للكشف المبكر عن أمراض الكبد، بما في ذلك الالتهاب الفيروسي الكبدي بنوعيه (B وC)، بهدف الوقاية من المضاعفات الصحية الخطيرة، ومنع تحول الحالات إلى أمراض مزمنة.
كما تتضمن الحملة برنامجًا توعويًا وتثقيفيًا لتعريف المجتمع بطرق الوقاية، وأهمية تبني نمط حياة صحي، بما يسهم في رفع الوعي العام وتعزيز مفاهيم الصحة الوقائية.
وتتيح الحملة للزوار لقاء أطباء مختصين في أمراض الكبد، للحصول على تقييم دقيق لحالاتهم وتوجيهات علاجية مناسبة، ضمن إطار شامل من الرعاية الطبية المجانية والمباشرة.