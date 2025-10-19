"كبدك" تطلق حملة "ترحال" الصحية في حائل لتقديم فحوصات واستشارات طبية ميدانية

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك)، بالتعاون مع تجمع حائل الصحي، حملة ميدانية صحية ضمن برنامجها المتنقل "ترحال"، وذلك في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، حيث تستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة مساءً.