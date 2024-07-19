"بفرشاتي ارسم ابتسامتي".. مبادرة نوعية لتوعية الأطفال بصحة الأسنان بالطائف.. "صور"

وتعتبر المبادرة إحدى المبادرات التطوعية التي ينظمها المسار ويشارك فيها منسوبو المركز من الكوادر الصحية، وتهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية صحة الفم والأسنان، وأيضًا التركيز على تطبيق الإجراءات الوقائية من تسوس الأسنان عن طريق "مادة الفلورايد" والمخصصة للأطفال من عمر ٦ أعوام إلى ١٢ عامًا، إضافة إلى تدريب الأطفال على استخدام الفرشاة والمعجون بالطريقة الصحيحة.