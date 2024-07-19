"بفرشاتي ارسم ابتسامتي".. مبادرة نوعية لتوعية الأطفال بصحة الأسنان بالطائف.. "صور"

نفذت إدارة التطوع الصحي، التابعة لمسار خدمات طب الأسنان بتجمع الطائف الصحي، مساء أمس، مبادرة بعنوان "بفرشاتي ارسم ابتسامتي"؛ وذلك بمنتزة الردف؛ حيث تستهدف الزوار ومرتادي المنتزه من خلال معرض يضم أركانًا توعوية وصحية ووقائية.
وتعتبر المبادرة إحدى المبادرات التطوعية التي ينظمها المسار ويشارك فيها منسوبو المركز من الكوادر الصحية، وتهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية صحة الفم والأسنان، وأيضًا التركيز على تطبيق الإجراءات الوقائية من تسوس الأسنان عن طريق "مادة الفلورايد" والمخصصة للأطفال من عمر ٦ أعوام إلى ١٢ عامًا، إضافة إلى تدريب الأطفال على استخدام الفرشاة والمعجون بالطريقة الصحيحة.
يذكر أن المبادرة تستقبل زوارها خلال الفترة المسائية من الساعة 4.30 عصرًا وحتى الساعة 10.30 مساءً لمدة 6 أيام.