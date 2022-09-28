"مطارات جدة" تُكرِّم "سبق" ضمن الجهات الحكومية والأمنية ووسائل الإعلام

كرَّمت شركة مطارات جدة مساء أمس الأربعاء صحيفة "سبق" ضمن الأجهزة الحكومية والأمنية والوسائل الإعلامية في حفل تكريم أقامته للجهات الحكومية والأهلية التي ساهمت في نجاح الخطة التشغيلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي لموسم حج 1443هـ، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وشركات الطيران، وذلك في قاعة ليلتي بجدة. وقد تسلم التكريم نيابة عن رئيس التحرير علي الحازمي مدير التحرير بالغربية عبدالله الراجحي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة، المهندس سليمان بن أحمد البسام، في كلمة ألقاها في الحفل المعد: إن ما تحقق من تميُّز للعاملين والعاملات في تنفيذ الخطط كافة المعدة لنجاح موسم حج عام 1443هـ يجسد حرص القيادة على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، وتكامل وتكاتف الجهات الحكومية والخاصة كافة، ويحفزنا جميعًا لبذل المزيد والمزيد لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بكل الخدمات التي تقدم لزوَّار مملكتنا الحبيبة.
وقال "البسام": سنعمل سوية بجهودكم جميعًا لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية السعودية 2030، ومستهدفات استراتيجية الطيران التي تسعى لاستقبال 330 مليون مسافر عبر مطارات السعودية بحلول عام 2030. وهذا لن يتحقق إلا بوجود كفاءات مميزة أمثالكم، يعملون بجد ونشاط من أجل توفير أقصى درجات الراحة للمسافرين ولضيوف الرحمن من دول العالم كافة.
وقدم "البسام" شكره لمنسوبي المطارات السعودية من الجهات الحكومية والخاصة كافة، سواء في الجهات الأمنية والتشغيلية والإدارية، على مجهوداتهم الكبيرة خلال موسم حج 1443هـ، ودعمهم المشكور لإنجاح موسم الحج.
من جهته، أوضح رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة، المهندس رائد المديهيم، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين سخَّرت جميع الإمكانيات للمطار لتقديم أفضل الخدمات، وتوفير أقصى سبل الراحة والأمان لقاصدي مكة المكرمة، سواء للحج أو العمرة، بدعم وتوجيه من الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، ومتابعة من وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني؛ إذ كان لمتابعتهم المستمرة دور كبير في إنجاح الخطة التشغيلية بالرغم من التحديات التي واجهتنا في هذا الموسم نظرًا لتزامن موسم الحج مع الإجازة الصيفية وموسم جدة وقمة جدة للاقتصاد والتنمية.
وأكد المديهيم أن شركة مطارات جدة حرصت على تسخير الإمكانيات والجهود، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في المطار لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام. مشيرًا إلى أنه على الرغم من حجم التحديات التشغيلية المختلفة إلا أنها لم تقف عائقًا أمام تحقيق النجاح بفضل الله تعالى، ثم الجهود التي بُذلت من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة وشركاء النجاح من وزارة الحج ووزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة والقطاعات الحكومية والتشغيلية العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وزملائي منسوبي شركة مطارات جدة، التي كان لها الأثر الإيجابي في نجاح الموسم، وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لضيوف الرحمن؛ إذ بلغ إجمالي الحجاج القادمين والمغادرين عبر مطار المؤسس لموسم (حج 1443هـ) 909 آلاف حاج، منهم 430 ألف حاج قادم و479 ألف حاج مغادر.
وقال رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة: إن هذا النجاح يدفعنا مع شركائنا من الجهات الحكومية والتشغيلية إلى أن نتطلع دائمًا للمزيد من الإنجازات وتجويد الخدمات عبر هذا المنفذ الحيوي، مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ إذ نسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بالوصول إلى خدمة 114 مليون مسافر بحلول 2030م، وتحسين تجربتهم وإثرائها؛ لتكون ذات جودة وقيمة عالية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه في شركة مطارات جدة من خلال تسريع عجلة المشاريع خلال المرحلة المقبلة، وزيادة أطر التعاون مع شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المستقبلية -بإذن الله-.
وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات الحكومية والتشغيلية ومنسوبي مطارات جدة والجهات الإعلامية التي شاركت في التغطية الإعلامية لموسم حج 1443هـ.