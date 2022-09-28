"مطارات جدة" تُكرِّم "سبق" ضمن الجهات الحكومية والأمنية ووسائل الإعلام

وأكد المديهيم أن شركة مطارات جدة حرصت على تسخير الإمكانيات والجهود، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في المطار لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام. مشيرًا إلى أنه على الرغم من حجم التحديات التشغيلية المختلفة إلا أنها لم تقف عائقًا أمام تحقيق النجاح بفضل الله تعالى، ثم الجهود التي بُذلت من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة وشركاء النجاح من وزارة الحج ووزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة والقطاعات الحكومية والتشغيلية العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وزملائي منسوبي شركة مطارات جدة، التي كان لها الأثر الإيجابي في نجاح الموسم، وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لضيوف الرحمن؛ إذ بلغ إجمالي الحجاج القادمين والمغادرين عبر مطار المؤسس لموسم (حج 1443هـ) 909 آلاف حاج، منهم 430 ألف حاج قادم و479 ألف حاج مغادر.