"جامعة الملك خالد" تطلق غدًا الملتقى العلمي الثالث لطلاب المنح الدراسية

وأشار "الشهراني" إلى أن الملتقى سيتناول على مدى يومين من انعقاده، العديد من المحاور المتمثلة في دور الجامعات السعودية في تأهيل طلاب المنح للإسهام في التنمية المستدامة، والدور التشاركي بين الجامعات السعودية والمنظمات الرسمية في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى محور مبادرات طلاب المنح لتحقيق التنمية المستدامة في بلدانهم.