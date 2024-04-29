"آل معنتر" في مدارس المجاردة.. يشهد انطلاق برنامج "حياة" و"لقاء التكامل في الوعي الفكري"

بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، شارك مدير تعليم محايل عسير علي أحمد آل معنتر ومُمثل محافظ المجاردة أحمد عبداللطيف ومدير مكتب التعليم بالمجاردة أحمد الشريف، انطلاق البرنامج التدريبي "حياة" للإسعافات الأولية في مدرسة جابر بن حيان الثانوية بالمجاردة بالشراكة مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي.
كما افتتح مدير تعليم محايل عسير اليوم لقاء "التكامل في المهام والمسؤوليات تجاه الوعي الفكري"، في ثانوية صقر قريش بالمجاردة، بحضور مدير مكتب التعليم، والذي نفذته وحدة التوعية الفكرية بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث.