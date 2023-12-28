"خالد بن سعود" يستقبل وكلاء ومنسوبي إمارة تبوك

استقبل نائبُ أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، في قاعة الاستقبالات بديوان الإمارة؛ وكيلَ إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكلاء الإمارة المساعدين، ومديري العموم، ورؤساء الأقسام، وموظفي الإمارة.