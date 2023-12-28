"خالد بن سعود" يستقبل وكلاء ومنسوبي إمارة تبوك

استقبل نائبُ أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، في قاعة الاستقبالات بديوان الإمارة؛ وكيلَ إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكلاء الإمارة المساعدين، ومديري العموم، ورؤساء الأقسام، وموظفي الإمارة.
جاءت الزيارة لتهنئة الأمير خالد بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائبًا لأمير تبوك.
من جانبه شكر نائبُ أمير تبوك، وكلاءَ ومنسوبي الإمارة، على مشاعرهم، معربًا عن فخره واعتزازه بثقة القيادة الحكيمة، أيدها الله، بتشريفه بالعمل في خدمة هذه المنطقة العزيزة والغالية على قلوب الجميع.
وأيضًا في ظلّ التوجيهات والإدارة الحكيمة لأمير منطقة تبوك، سائلًا الله تعالى العونَ والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.