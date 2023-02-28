محافظ الزلفي يتفقد "الحافلة الذكية" ويستمع لشرح عن الخدمات التي تقدمها

ويهدف مشروع "الحافلة الذكية" الذي دشنه مؤخراً الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتمكين كبار السن من التعامل مع التقنيات الحديثة التي أطلقتها مجموعة STC بالتعاون مع شركة هواوي.