محافظ الزلفي يتفقد "الحافلة الذكية" ويستمع لشرح عن الخدمات التي تقدمها

تفقد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي الحافلة الذكية التي تزور المحافظة هذه الأيام، وذلك بموقعها على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز وسط المحافظة.
ويهدف مشروع "الحافلة الذكية" الذي دشنه مؤخراً الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتمكين كبار السن من التعامل مع التقنيات الحديثة التي أطلقتها مجموعة STC بالتعاون مع شركة هواوي.
ويقوم أعضاء الحافلة الذكية بتوعية كبار السن بالتعامل مع التقنيات الحديثة واستخدام أهم تطبيقات الهاتف المحمول، لمساعدتهم على الحصول على الخدمات ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت والحماية من جرائم الاحتيال وذلك من خلال حافلات ذكية تجوب محافظات المنطقة.
واستمع محافظ الزلفي خلال زيارته التفقدية للحافلة الذكية لشرح عن خدماتها التي تقدمها للمستفيدين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.