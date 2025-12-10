"تراؤف" تفوز بالجائزة الفضية لأفضل تجربة عميل في القطاع غير الربحي

حققت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن "تراؤف" إنجازًا جديدًا بفوزها بالجائزة الفضية في جائزة تجربة العميل SCXA26، ضمن فئة أفضل تجربة عميل في القطاع غير الربحي، وذلك نظير تميزها في تقديم تجربة نوعية ترتكز على احتياجات المستفيدين، وتطبيق ممارسات مبتكرة تعزز الأثر الاجتماعي وتحقق مستويات عالية من الرضا.