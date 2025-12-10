"تراؤف" تفوز بالجائزة الفضية لأفضل تجربة عميل في القطاع غير الربحي
حققت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن "تراؤف" إنجازًا جديدًا بفوزها بالجائزة الفضية في جائزة تجربة العميل SCXA26، ضمن فئة أفضل تجربة عميل في القطاع غير الربحي، وذلك نظير تميزها في تقديم تجربة نوعية ترتكز على احتياجات المستفيدين، وتطبيق ممارسات مبتكرة تعزز الأثر الاجتماعي وتحقق مستويات عالية من الرضا.
ويأتي هذا الفوز نتيجة لاهتمام الجمعية بتجربة المستفيد من خلال منظومة مؤسسية متكاملة، مدعومة ببنية رقمية متقدمة، تسهّل الوصول إلى الخدمات وتعزز التواصل الفعّال، وفق معايير تشغيل عالية تركز على الابتكار والاستدامة.
وقد صمّمت "تراؤف" تجربة عميل شاملة تبدأ من التسجيل والتهيئة، وتمرّ بمراحل المتابعة والتواصل، وبناء علاقات مستدامة قائمة على تحليل البيانات وقياس الاحتياجات، لتقديم خدمات تنموية تُحسّن جودة حياة المستفيدين في سبعة مجالات رئيسية تتفاعل مع متغيراتهم الحياتية.
ويمثل هذا الفوز تتويجًا لمسيرة مهنية ممنهجة تسعى لأن تكون "تراؤف" نموذجًا تنمويًا رائدًا في بناء وتمكين الأيتام وأسرهم، حيث ارتفع رصيد الجمعية إلى 32 جائزةً واعتمادًا على المستويات الوطنية والعربية والعالمية.