محافظ الطائف يطّلع على جاهزية مدارس المحافظة ويؤكّد أهمية تحسين البيئة التعليمية

اطّلع محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، على سير العمل لأكثر من ربع مليون طالب وطالبة استقبلتهم مدارس المحافظة والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا في مختلف مراحل التعليم.
جاء ذلك خلال استقباله في مقرّ المحافظة اليوم المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي؛ حيث تسلم سموه تقريرًا مفصلًا عن جاهزية المدارس للعام الدراسي 1446.
وخلال الاستقبال استمع محافظ الطائف خلال الاستقبال إلى شرحٍ عن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن الإدارة تسعى إلى تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية بما يحقّق تطلعات القيادة للارتقاء بمسيرة التعليم، وبما يسهم في رفعة الوطن والمواطن وتحقيق أهداف رؤية 2030.
ونوّه الأمير سعود بن نهار بن سعود إلى ما تضمّنه التقرير من منجزات تهدف إلى الرقيّ بمسيرة التعليم في المحافظة، مؤكِّدًا أهمية العناية بتوفير جميع الخدمات لمنسوبي قطاع التعليم بما يحقّق نجاح العملية التعليمية، والتركيز على الأداء التربوي الرامي إلى ترسيخ القيم النبيلة في نفوس الطلاب والطالبات من خلال ما يمثّله المعلمون والمعلمات من القدوة الحسنة في غرس القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلاب والطالبات بما يحقّق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، مشيرًا محافظ الطائف إلى أهمية تحسين البيئة التعليمية ودمج الوسائل التقنية مطلبًا للتعليم الحديث.