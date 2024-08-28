محافظ الطائف يطّلع على جاهزية مدارس المحافظة ويؤكّد أهمية تحسين البيئة التعليمية

ونوّه الأمير سعود بن نهار بن سعود إلى ما تضمّنه التقرير من منجزات تهدف إلى الرقيّ بمسيرة التعليم في المحافظة، مؤكِّدًا أهمية العناية بتوفير جميع الخدمات لمنسوبي قطاع التعليم بما يحقّق نجاح العملية التعليمية، والتركيز على الأداء التربوي الرامي إلى ترسيخ القيم النبيلة في نفوس الطلاب والطالبات من خلال ما يمثّله المعلمون والمعلمات من القدوة الحسنة في غرس القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلاب والطالبات بما يحقّق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، مشيرًا محافظ الطائف إلى أهمية تحسين البيئة التعليمية ودمج الوسائل التقنية مطلبًا للتعليم الحديث.