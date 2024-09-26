أُقيم على مسرح الجامعة.. "ابن دليم" يشارك أهالي حبونا احتفالات اليوم الوطني 94

رعى محافظ حبونا محمد بن دليم القحطاني، حفل أهالي المحافظة باليوم الوطني الرابع والتسعين، بمسرح فرع جامعة نجران بحبونا جاء ذلك بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية والجهات الأمنية وعددٍ من أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، والجميع يعبّر بالفخر والاعتزاز بالوطن ومقدراته.
وكان الحفل قد بدأ بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى الشيخ عبدالعزيز بن قعوان، كلمة الأهالي قدم من خلالها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله - ولأمير منطقة نجران ونائبه والشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية الغالية وتطرق إلى العديد من المنجزات الوطنية وما يقدمه الوطن من خدمات جليلة لأبنائه والمقيمين على أرضه.
فيما تفاعل الحضور مع زامل من تراث المنطقة يحمل كلمات وطنية من كلمات عميد كلية التقنية بحبونا المهندس مبارك آل مخلص ثم استمع الحضور للقصائد الوطنية لطلاب مدارس مكتب تعليم شمال نجران، ثم شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا "لتاريخ المملكة".
كما تضمن الحفل عرضًا لمواهب وطنية بتنفيذ عددٍ من طلاب مكتب تعليم شمال نجران، وأوبريت وطنيًا شارك به طلاب وطالبات مدارس شمال نجران.
واُختتم الحفل بشيلة وطنية صاحبها عرض شعبي للون الرازف من تراث منطقة نجران شارك فيه المحافظ والحضور.