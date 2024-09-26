أُقيم على مسرح الجامعة.. "ابن دليم" يشارك أهالي حبونا احتفالات اليوم الوطني 94

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى الشيخ عبدالعزيز بن قعوان، كلمة الأهالي قدم من خلالها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله - ولأمير منطقة نجران ونائبه والشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية الغالية وتطرق إلى العديد من المنجزات الوطنية وما يقدمه الوطن من خدمات جليلة لأبنائه والمقيمين على أرضه.