انطلاق برامج التدريب الصيفي 2022 لشاغلات الوظائف التعليمية بجدة

دشنت مساعدة المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية "بنات" منال اللهيبي، الأحد، برنامج التدريب الصيفي 2022م، "عن بعد" في مركزي التدريب الأول والثاني بجدة ورابغ وخليص.
ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوعين، إلى رفع مستوى جودة مخرجات التعليم من خلال تطوير مهارات شاغلات التعليم وتأهيلهن وتطويرهن بصورة مستمرة؛ استجابة للاحتياجات التدريبية المختلفة ولتوفير فرص تدريبية متنوعة.
وكذا طرح العديد من البرامج البرامج التدريبية المتنوعة، والتي شملت 14 مجالاً في التربية الخاصة والتربية الصحية والمناهج الجديدة والمسارات الثانوية والمواد التخصصية والاختبارات الدولية والطفولة المبكرة والإدارة المدرسية والتعليم الإلكتروني والتقنية والإرشاد والتوجيه الطلابي والنشاط الطلابي والموهوبين ومناهج وطرق التدريس والقياس والتقويم.
وقالت مساعدة مدير عام تعليم جدة: إنّ التطوير المهني بكل أشكاله إحدى الدعائم لمواكبة المتغيرات الحاصلة في استراتيجيات وأساليب التعليم والتعلم من خلال الاستجابة للاحتياجات التعليمية وفق المناهج الدراسية والمسارات.
وأضافت منال اللهيبي: أن توطين مشروع التدريب الصيفي من صور التكامل بين الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات؛ لتوحيد جهود التطوير المهني لشاغلات الوظائف التعليمية وإعدادهن وتطويرهن لتحقيق الاستثمار الأفضل في الإجازة الصيفية، بما يعمل على رفع كفاءة العمل التعليمي وينعكس على التحصيلي العلمي للطالبات.
من جهتها أوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جدة "بنات" الدكتورة نورة الغامدي، أن هناك تفاعلاً وإقبالاً كبيرين من شاغلات الوظائف التعليمية على الالتحاق بهذه البرامج الصيفية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 500 متدربة عبر موقع المنجز التربوي.