انطلاق برامج التدريب الصيفي 2022 لشاغلات الوظائف التعليمية بجدة

من جهتها أوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جدة "بنات" الدكتورة نورة الغامدي، أن هناك تفاعلاً وإقبالاً كبيرين من شاغلات الوظائف التعليمية على الالتحاق بهذه البرامج الصيفية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 500 متدربة عبر موقع المنجز التربوي.