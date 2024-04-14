"عيدك بين أهلك وناسك".. محافظ أضم يشارك الأهالي احتفالاتهم بعيد الفطر

احتفل أهالي محافظة أضم ومراكزها ببرنامج حفل المعايدة السنوي لهذا العام ١٤٤٥هـ بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت شعار "عيدك بين أهلك وناسك"، برعاية محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي، وبحضور وكيل المحافظة علي بن عطية الزهراني، ورئيس بلدية أضم المهندس عمر بن أحمد الزهراني، ورئيس مركز الجائزة الأستاذ فواز الندوي، ومديري ورؤساء الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية، وشيوخ وأعيان ووجهاء وأهالي وضيوف المحافظة.
وأقيم الحفل بمركز الجائزة بتنظيم من بلدية أضم وجمعية التنمية الأهلية بالجائزة، وبالشراكة والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية.
واشتمل الحفل على العديد من القصائد والشيلات الشعرية، والعروض الضوئية، وأوبريت وطني، أُعد بهذه المناسبة، وتخلل فقرات وفعاليات الحفل إظهار مشاعر البهجة والسرور بالعيد السعيد، والفخر والاعتزاز بالقيادة والوطن.
واستعرضت الفقرات جانبًا من منجزات الوطن وعلو شأنه في خدمة المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك.
وكانت برامج الأسرة والطفل حاضرة في هذه المناسبة من خلال حزمة من الفقرات المتنوعة والشيقة، منها توزيع العيديات، ومسابقات وهدايا، وألعاب ترفيهية وحركية للأطفال.
وألقى رئيس مركز الجائزة فواز الندوي كلمة، هنأ فيها القيادة الرشيدة والشعب السعودي بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع باليُمن والخير والبركات، كما رحَّب بكل ضيوف وزوار المحافظة، مثمنًا جهود اللجان المنظمة كافة وفِرق العمل، التي قامت على الإعداد والتجهيز لفعاليات حفل المعايدة.
فيما ألقى رئيس جمعية التنمية الأهلية بمركز الجائزة حامد بن محمد رمضان المالكي كلمة اللجنة المنظمة، رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات بعيد الفطر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي وأهالي محافظة أضم والمراكز التابعة لها.
وقدم "المالكي" شكره وتقديره للجهات الحكومية والأهلية كافة الداعمة لهذه المناسبة، وللمنظمين والمشاركين والمتعاونين كافة في إنجاح فعاليات البرنامج.
واختتم الحفل بأداء لون العرضة الجنوبية التي شارك فيها المحافظ والمسؤولون والأهالي، ونخبة من شعراء العرضة المعروفين الذين أبدعوا بقصائدهم الشعرية التي نالت استحسان وإعجاب الضيوف والأهالي والزوار كافة.