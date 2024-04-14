"عيدك بين أهلك وناسك".. محافظ أضم يشارك الأهالي احتفالاتهم بعيد الفطر

وألقى رئيس مركز الجائزة فواز الندوي كلمة، هنأ فيها القيادة الرشيدة والشعب السعودي بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع باليُمن والخير والبركات، كما رحَّب بكل ضيوف وزوار المحافظة، مثمنًا جهود اللجان المنظمة كافة وفِرق العمل، التي قامت على الإعداد والتجهيز لفعاليات حفل المعايدة.