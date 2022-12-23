"وقاء مكة" تتابع الوضع الصحي في بطولة بوابة جدة لجمال الخيل

كشف مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، عن مساهمة المركز في متابعة الوضع الصحي للخيل المشاركة في مهرجان بوابة جدة (خزام) للخيل العربية الأصيلة في "بطولة بوابة جدة لجمال الخيل 2022م".