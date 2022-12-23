"وقاء مكة" تتابع الوضع الصحي في بطولة بوابة جدة لجمال الخيل

كشف مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، عن مساهمة المركز في متابعة الوضع الصحي للخيل المشاركة في مهرجان بوابة جدة (خزام) للخيل العربية الأصيلة في "بطولة بوابة جدة لجمال الخيل 2022م".
وفي التفاصيل، أوضح "الصاعدي" أن المهرجان تشارك فيه كوادر بيطرية متكاملة تبذل قصارى جهودها في سعيها للعمل على توفير كافة الخدمات للمستفيدين في المهرجان الذي يعد وجهة رئيسة لملاك وعشاق الخيل العربية الأصيلة وحاضناً للموروث الأصيل.
وأكد "الصاعدي" على أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الفرق البيطرية انطلاقاً من واجبها، وقام المركز بتكثيف عمليات الرش الأرضي خارج ميدان السباق لمكافحة نواقل الأمراض، كذلك إرشاد وتوعية ملاك الخيل بالأمراض الوبائية والمعدية وكيفية التعامل معها.