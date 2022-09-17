"تجمع صحي حائل" يختتم مبادرة توعوية حول مرض "السيلياك"

اختتم تجمع حائل الصحي اليوم، مبادرة توعوية حول مرض "السيلياك" وتثقيف المجتمع حول المرض وأعراضه والتغذية العلاجية له وآلية صرف المنتجات الخالية من الجلوتين والمقدمة من قِبل وزارة الصحة، حيث اشتملت المبادرة على ركن توعوي لطريقة إعداد الوجبات الخالية من الجلوتين، بالإضافة إلى ركن خاص للأطفال.
وقال رئيس قسم التوعية والتثقيف التغذوي في إدارة التغذية العلاجية في تجمع حائل الصحي الاختصاصي عثمان الشمري، إن المبادرة دشنت من قِبل الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي الثلاثاء الماضي في مجمع حائل مول واستمرت لمدة أربعة أيام.
وتابع "الشمري" قائلاً: إن دورنا في التثقيف ليس مقتصرًا على إعطاء المعلومات فقط، بل نحن مطالبون بغرس المفاهيم الصحية الصحيحة في مثل هذه المبادرات، والتي استهدفت كل شرائح المجتمع لتوعيتهم عن مرض السيلياك والذي بلغ عدد المصابين فيه بالمنطقة عدد 180 شخصًا.
وأوضح رئيس قسم التوعية والتثقيف التغذوي في إدارة التغذية العلاجية في تجمع حائل الصحي، أن عدد المصابين بمرض السيلياك على مستوى المملكة بلغ أكثر من 4054 شخصًا، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات التي تقدم المنتجات الخالية من الجلوتين 43 مستشفى على مستوى المملكة، بينما في المستشفيات التي تقدم المنتجات الخالية من الجلوتين في حائل: مستشفى الملك خالد، ومستشفى الملك سلمان التخصصي، مشيرًا إلى أن الحملة حققت الأهداف المرجوة ولاسيما أنها استهدفت الأطفال وغرس ثقافة الغذاء الصحي من خلال إشراكهم في المبادرة بالرسم .