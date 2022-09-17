"تجمع صحي حائل" يختتم مبادرة توعوية حول مرض "السيلياك"

وأوضح رئيس قسم التوعية والتثقيف التغذوي في إدارة التغذية العلاجية في تجمع حائل الصحي، أن عدد المصابين بمرض السيلياك على مستوى المملكة بلغ أكثر من 4054 شخصًا، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات التي تقدم المنتجات الخالية من الجلوتين 43 مستشفى على مستوى المملكة، بينما في المستشفيات التي تقدم المنتجات الخالية من الجلوتين في حائل: مستشفى الملك خالد، ومستشفى الملك سلمان التخصصي، مشيرًا إلى أن الحملة حققت الأهداف المرجوة ولاسيما أنها استهدفت الأطفال وغرس ثقافة الغذاء الصحي من خلال إشراكهم في المبادرة بالرسم .