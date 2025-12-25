توقيع اتفاقية لإيصال الكهرباء لمخطط الورش والخدمات بالخرمة

برعاية أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، وبحضور وكيل الأمين للبلديات المرتبطة، وقّع رئيس بلدية الخرمة المهندس فهد بن جارالله الزهراني، اتفاقية مع مدير إدارة كهرباء الطائف المهندس محمد بن سعد الشلوي، لإيصال التيار الكهربائي لمخطط ورش وخدمات مساندة في المحافظة.
ويشمل المشروع مجمعات للورش، ومعارض للسيارات، ومعارض تجزئة، إضافة إلى خدمات عامة أخرى، على مساحة تتجاوز 1,477,350 مترًا مربعًا، ويضم أكثر من 500 فرصة استثمارية متنوعة، تشكل دعمًا مباشرًا للنهضة التنموية في محافظة الخرمة.
ويأتي المشروع في إطار اهتمام الحكومة الرشيدة بتعزيز التنمية في المناطق والمحافظات، وتنظيم المرافق الفنية في مواقع مجهزة ومدعومة بكافة الخدمات الأساسية، حيث تم إنجاز الدراسات الخاصة بالمشروع سابقًا، ما ساهم في اعتماده.
وتعكس هذه الاتفاقية جهود تطوير البنية التحتية للطاقة، وتقديم حلول كهربائية موثوقة تدعم نمو المشاريع والاستثمارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.