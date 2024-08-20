حضور كبير تشهده الأركان التعريفية بجناح هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

ويتعرف الزوار على مشروعات ومبادرات الهيئة لتنمية الغطاء النباتي والمحافظة على التنوع الطبيعي للنباتات بالمملكة، كما يصطحب الجناح الزوار في رحلة للتعرف على الحياة النباتية المتنوعة داخل النطاق الجغرافي في محمية الملك سلمان، من خلال مزيج من منصات العرض والمطويات والصور والتجارب التفاعلية، وتسليط الضوء على مبادرات زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على الأنواع النباتية البرية المحلية التي تنمو بصورة طبيعية بأراضي المحمية.