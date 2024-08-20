حضور كبير تشهده الأركان التعريفية بجناح هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

تشهد الأركان التعريفية والتوعوية في جناح هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية حضورًا كبيرًا من زوار مهرجان القمح الذي تُقام فعاليّاته بمركز ميقوع في منطقة الجوف.
ويتعرف الزوار على مشروعات ومبادرات الهيئة لتنمية الغطاء النباتي والمحافظة على التنوع الطبيعي للنباتات بالمملكة، كما يصطحب الجناح الزوار في رحلة للتعرف على الحياة النباتية المتنوعة داخل النطاق الجغرافي في محمية الملك سلمان، من خلال مزيج من منصات العرض والمطويات والصور والتجارب التفاعلية، وتسليط الضوء على مبادرات زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على الأنواع النباتية البرية المحلية التي تنمو بصورة طبيعية بأراضي المحمية.
وتعكس مشاركة الهيئة في المهرجان الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة حرص الهيئة على المساهمة الفعّالة مع الشركاء من الجهات الحكومية والأهلية في نشر الوعي بأهمية النباتات ودورها في النظام البيئي والطبيعي ومكافحة الجفاف والتصحر، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى مختلف شرائح المجتمع تجاه البيئة والأشجار والنباتات، وإشراك وتحفيز المجتمعات المحلية للمساهمة في مشروعات زيادة الرقعة الخضراء وحماية التنوع النباتي والمحافظة على البيئة وضمان استدامتها وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.