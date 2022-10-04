مؤسسة "العنود" تُطلق زمالة التواصل من أجل التنمية بداية 2023

أبرمت مؤسسة الأميرة العنود، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع المؤسسة الأوروبية العربية في مملكة إسبانيا؛ لإطلاق زمالة التواصل من أجل التنمية، بداية عام 2023.