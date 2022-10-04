مؤسسة "العنود" تُطلق زمالة التواصل من أجل التنمية بداية 2023

أبرمت مؤسسة الأميرة العنود، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع المؤسسة الأوروبية العربية في مملكة إسبانيا؛ لإطلاق زمالة التواصل من أجل التنمية، بداية عام 2023.
وشهد توقيع الاتفاقية الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود د. يوسف بن عثمان الحزيم، والأمينة التنفيذية للمؤسسة الأوروبية العربية د. إينماكولادا ماريرو روتشا.
وتهتم هذه الزمالة بدراسة وتحليل وتطبيق ممارسات التواصل في مؤسسات القطاع الثالث، وكذلك في المؤسسات الإعلامية التي تتطرق لموضوعات التنمية البشرية، والقطاع الخيري والاقتصاد التضامني وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وتهدف زمالة التواصل من أجل التنمية إلى تطوير عمل المؤسسات التنموية ورفع مستوى تأثيرها الإعلامي وتجويد سمعتها التنظيمية، بالتمكين والاستلهام من التجارب الناجحة عالميًّا.
ويتمكن المتدربون من خلال المواد والمعارف التطبيقية من تعلم مهاراتٍ جديدة تساعدهم على وضع الاستراتيجيات التواصلية التي تتوافق مع أهداف المؤسسات التنموية والإعلامية.
كما ستتم الإشارة إلى إمكانية التقدم والتسجيل لجميع برامج الزمالات عبر مواقع مؤسسة الأميرة العنود في برامج التواصل الاجتماعية.