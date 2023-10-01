"فنون" للاسترخاء والوعي الذاتي ينال اعتمادَ تحالف التأمل الدولي

أعلن نادي "فنون" للتأمّل والاسترخاء والوعي الذاتي، اليوم الأحد، اعتمادَه من تحالف التأمل الدولي، والذي يعدُّ أقوى اعتماد عالمي في مجال التأمل.
ويعتبر هذا الاعتمادُ خطوةً مهمّة في رحلة النادي نحو تعزيز الصحة النفسية والروحية للأفراد، وكأول مدرسة في دول الخليج لتعليم فنون التأمل معتمدة من تحالف التأمل الدولي.
ويقدم نادي فنون التأمل والاسترخاء والوعي الذاتي، تجاربَ فريدة ومبتكرة لمساعدة الأفراد على استعادة التوازن والسلام الداخلي.
ويركز النادي على تحسين الوعي الذاتي وتنمية القدرات العقلية والروحية من خلال برامج التأمل المتنوعة.
ومن بين البرامج المعتمدة التي يقدّمها النادي: معلم تأمل 200 ساعة و100 ساعة، ومتمرس تأمل واسترخاء، وعدد من برامج التأمل والاسترخاء.
وتوفر هذه البرامجُ فرصةً للمشاركين لاستكشاف عمق الذات واكتشاف السلام الداخلي من خلال تقنيات التأمل المبتكرة والمدروسة بعناية.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر نادي فنون التأمل والاسترخاء والوعي الذاتي، مجموعةً متنوعة من الدورات والبرامج الأخرى؛ لتلبية احتياجات مختلف الأفراد، تحت إشراف معلمين ذوي خبرة ومهارة عالية، يتم توفير بيئة تعليمية محفزة لتعزيز التأمل والاسترخاء.
وما يميز هذا الاعتماد هو إصدار الشهادات المعتمدة من قبل تحالف التأمل الدولي للمشاركين في برامج النادي، وهذا يعني أن الأفراد سيحصلون على شهادات معتمدة تعزّز مهاراتهم وتؤكد قدراتهم في مجال التأمل والاسترخاء.
ويعتبر نادي فنون التأمل والاسترخاء والوعي الذاتي، وجهةً مثالية للأفراد الذين يسعون للتوازن والسلام الداخلي؛ إذ يقدم فرصة للانغماس في عالم التأمل واستكشاف الذات بطرق مبتكرة وملهمة.
كما يتطلّع إلى المزيد من النجاحات والتطورات في فنون التأمل والاسترخاء والوعي الذاتي.