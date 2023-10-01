"فنون" للاسترخاء والوعي الذاتي ينال اعتمادَ تحالف التأمل الدولي

وما يميز هذا الاعتماد هو إصدار الشهادات المعتمدة من قبل تحالف التأمل الدولي للمشاركين في برامج النادي، وهذا يعني أن الأفراد سيحصلون على شهادات معتمدة تعزّز مهاراتهم وتؤكد قدراتهم في مجال التأمل والاسترخاء.