بالصور… محافظ جدة يتفقد القاعات المعدّة للمحاكمات المرئية عن بُعد بإصلاحية السجون

زار محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم, إصلاحية جدة، حيث كان في استقباله مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي القحطاني وعدد من رؤساء المحاكم، ومديري القطاعات الحكومية المختلفة بالمحافظة.