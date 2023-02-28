بالصور… محافظ جدة يتفقد القاعات المعدّة للمحاكمات المرئية عن بُعد بإصلاحية السجون

زار محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم, إصلاحية جدة، حيث كان في استقباله مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي القحطاني وعدد من رؤساء المحاكم، ومديري القطاعات الحكومية المختلفة بالمحافظة.
واطلع الأمير سعود بن عبدالله خلال الزيارة على عرض مرئي اشتمل على البرامج التأهيلية والإصلاحية والتدريبية والأنشطة الثقافية التي تُقدَّم للنزلاء، كما تجوّل في مرافق الإصلاحية، واستمع لشرح موجز عن الأنشطة داخل الصالات ومعامل الحاسب الآلي وسكن المستفيدين من النزلاء.
بعد ذلك تفقّد محافظ جدة القاعات المعدّة للمحاكمات المرئية عن بُعد، والتي تُمكّن أصحاب الفضيلة القضاة من التواصل المباشر مع النزلاء والنزيلات من خلال دوائر تلفزيونية للنظر في قضاياهم.
وشملت زيارة محافظ جدة مقر البيت العائلي، حيث اطّلع فيها على ما يتم تقديمه من خدمات للمستفيدين أثناء زيارة ذويهم.
يُذكر أن ما تقدمه المديرية العامة للسجون من تقنيات وبيئة صحية وبرامج تدريبية للنزلاء، أهّلتهم للاندماج في المجتمع وأن يكونوا لبنة صالحة لخدمة دينهم ووطنهم.