جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تختتم مؤتمر "الاستدامة ورؤية 2030" بتوصيات علمية لتعزيز التنمية الوطنية

اختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم، فعاليات المؤتمر الطلابي "الاستدامة ورؤية 2030: مواءمة السياسات مع طموحات التنمية الوطنية"، الذي نظمته كلية الآداب خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025، تحت شعار "نحو غدٍ مستدام"، وذلك بمبادرة من طالبات قسم الاتصال وتقنية الإعلام – مسار العلاقات العامة والإعلان – ضمن متطلبات مقرر تنظيم المؤتمرات والندوات، بإشراف الدكتورة أميرة محمد.
وجاء تنظيم المؤتمر تأكيدًا على أن الاستدامة رحلة تبدأ من وعي الفرد وتتعمّق من خلال الجهود المؤسسية والمجتمعية، كما يهدف إلى تعزيز إدراك الطلبة لدورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر طرح مبادرات وحوارات علمية تبرز أبعاد الاستدامة المتعددة.
وانطلقت أعمال اليوم الأول بكلمة لرئيسة قسم الاتصال وتقنية الإعلام الدكتورة ندى آل مبارك، أعقبها طرح محاور تناولت التنمية المستدامة في التعليم، ودور الإعلام في نشر ثقافة الاستدامة، إضافة إلى محور الاستدامة في المجتمع.
وشهد اليوم الثاني مناقشة محاور التراث والسياحة المستدامة، والاستدامة الرياضية، والتحول الرقمي الداعم للممارسات المستدامة، مع التركيز على دور الابتكار والتقنية في تحسين كفاءة القطاعات المختلفة.
أما اليوم الختامي، فقد خُصص لمناقشة محاور الرعاية الصحية المستدامة، والاستدامة البيئية، والاستدامة المالية، حيث تناولت الجلسات أهمية الإدارة المالية الرشيدة، وحماية الموارد، وتوظيف البيانات في تعزيز الأثر المستدام داخل المجتمع.
وأكدت الجامعة أن المؤتمر يُجسد دور التعليم الجامعي في نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز الشراكات المجتمعية، كما يعكس قدرة طالبات قسم الاتصال وتقنية الإعلام على تنظيم فعاليات علمية نوعية تسهم في بناء حوار معرفي يواكب تطلعات التنمية الوطنية ورؤية السعودية 2030.