جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تختتم مؤتمر "الاستدامة ورؤية 2030" بتوصيات علمية لتعزيز التنمية الوطنية

اختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم، فعاليات المؤتمر الطلابي "الاستدامة ورؤية 2030: مواءمة السياسات مع طموحات التنمية الوطنية"، الذي نظمته كلية الآداب خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025، تحت شعار "نحو غدٍ مستدام"، وذلك بمبادرة من طالبات قسم الاتصال وتقنية الإعلام – مسار العلاقات العامة والإعلان – ضمن متطلبات مقرر تنظيم المؤتمرات والندوات، بإشراف الدكتورة أميرة محمد.