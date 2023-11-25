"وقاء" ينفّذ جولات ميدانية للتحصين من الحمى القلاعية بعسير

نفّذ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة عسير "وقاء"، عددًا من الجولات الميدانية، استمرارًا لحملة التحصين الوطنية ضد مرض الحمى القلاعية.
وشرعت الفِرَق الميدانية المتخصصة بإدارة الصحة الحيوانية بفرع عسير بالمركز، في تحصين المواشي المستهدفة، ضمن الحملة الوطنية الثانية لمكافحة الحمى القلاعية؛ لرفع وتعزيز مناعة تلك الحيوانات ضد المرض.
وقال مدير عام فرع وقاء بمنطقة عسير المهندس علي آل عبدالرحمن: إن عمليات التحصين تجري إلى جانب توعية وتثقيف المربين بطرق الوقاية من مخاطر الأمراض المعدية والوبائية؛ داعيًا مربي المواشي إلى التعاون مع الفِرَق البيطرية لتنفيذ أعمال التحصين.
وأكد أهمية الإجراءات المتبعة التي يجب التقيد بها للوقاية من خطر الإصابة بمرض الحمى القلاعية، والتي شملت: التحصين الدوري، واتباع إجراءات الأمن الحيوي.