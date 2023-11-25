"وقاء" ينفّذ جولات ميدانية للتحصين من الحمى القلاعية بعسير

وقال مدير عام فرع وقاء بمنطقة عسير المهندس علي آل عبدالرحمن: إن عمليات التحصين تجري إلى جانب توعية وتثقيف المربين بطرق الوقاية من مخاطر الأمراض المعدية والوبائية؛ داعيًا مربي المواشي إلى التعاون مع الفِرَق البيطرية لتنفيذ أعمال التحصين.