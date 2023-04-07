أطفال رفحاء يتطوعون لتقديم وجبات الإفطار للصائمين بمسجد "أحمد الأحمد"

وتفصيلاً، يحضر المتطوعون بشكل يومي إلى مكان الإفطار عند الساعة الخامسة عصراً و يبدؤون بتجهيز وجبات الإفطار المتنوعة وتقديمها إلى الصائمين العاجزين عن شراء ما يسدون به رمق الجوع، مبتغين بذلك الأجر والمثوبة من الله عز وجل.