أطفال رفحاء يتطوعون لتقديم وجبات الإفطار للصائمين بمسجد "أحمد الأحمد"

يتسابق يومياً عدد من المتطوعين الأطفال بمحافظة رفحاء، لتجهيز وجبات الإفطار للصائمين في مقر مشروع إفطار صائم بمسجد أحمد إبراهيم الأحمد - رحمه الله - بحي الورود.
وتفصيلاً، يحضر المتطوعون بشكل يومي إلى مكان الإفطار عند الساعة الخامسة عصراً و يبدؤون بتجهيز وجبات الإفطار المتنوعة وتقديمها إلى الصائمين العاجزين عن شراء ما يسدون به رمق الجوع، مبتغين بذلك الأجر والمثوبة من الله عز وجل.
وأوضح منسق مشروع إفطار الصائم زيد العايش لـ "سبق" بأن الأطباق الرئيسية للمشروع متكفل بها أبناء عائلة الأحمد للعام الثاني على التوالي، فيما يبادر بعض الأهالي لدعم وجبات الإفطار ببعض المأكولات والمشروبات وما تيسر من الطعام.
"سبق" تواجدت في موقع الإفطار وشاهدت عن كثب جهود المتطوعين الأطفال في تجهيز طعام الإفطار.