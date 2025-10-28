70 مشرفًا ومشرفة في الطائف يناقشون التدريس النوعي وأساليب الإشراف والانضباط المدرسي

وأكد الدكتور الغامدي خلال افتتاح الملتقى أن هذا اللقاء يأتي منسجمًا مع أهداف وزارة التعليم والمرتكزات الثلاث التي تتمثل في المنهج، والمعلم، والبيئة التعليمية، والتي تُسهم جميعها في بناء شخصية الطالب معرفيًا ومهاريًا وقيميًا.