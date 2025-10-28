70 مشرفًا ومشرفة في الطائف يناقشون التدريس النوعي وأساليب الإشراف والانضباط المدرسي

دشّن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، فعاليات الملتقى التاسع للمشرفين والمشرفات المقيمين بالمدارس الخاصة، الذي يُقام تحت عنوان: "الإشراف المقيم والتميز المدرسي".
ويشارك في الملتقى أكثر من (70) مشرفًا ومشرفة من المدارس الخاصة، لمناقشة قضايا حديثة وممارسات متميزة تتنوع بين الذكاء الاصطناعي، والتدريس النوعي، وتطوير أساليب الإشراف، وتقنيات التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى تعزيز الانضباط المدرسي.
وأكد الدكتور الغامدي خلال افتتاح الملتقى أن هذا اللقاء يأتي منسجمًا مع أهداف وزارة التعليم والمرتكزات الثلاث التي تتمثل في المنهج، والمعلم، والبيئة التعليمية، والتي تُسهم جميعها في بناء شخصية الطالب معرفيًا ومهاريًا وقيميًا.
وشدّد على أهمية الاهتمام بالتعلم العميق وتنمية مهارات التفكير العليا، بوصفها أدوات أساسية لتحقيق الأهداف بتميز، ورفع مستوى الانضباط، والوصول إلى نواتج تعلم مرتفعة.
كما أشاد الغامدي بالجهود التي يبذلها مكتب التعليم الخاص في نقل الخبرات وتنظيم البرامج والملتقيات التي تسهم في تأهيل منسوبي مدارس التعليم الخاص وتطوير مهارات المشرفين المقيمين.
يُشار إلى أن الملتقى يستمر على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، متضمنًا جلسات وورش عمل تهدف إلى تعزيز كفاءة الإشراف المقيم ودعم جودة الأداء التعليمي في المدارس الخاصة.