رئيس "بلدية ظهران الجنوب" يُكَرّم الإعلاميين لجهودهم في نقل احتفال اليوم الوطني 93

وجّه رئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب المهندس أحمد بن محمد بن عوير، الشكر والتقدير للإعلاميين بالمحافظة؛ لدورهم البارز في نقل فعاليات اليوم الوطني 93.
وثمّن المهندس أحمد بن عوير، جهودهم الكبيرة، ومتابعتهم، ودورهم الإعلامي لكل ما يُظهر المحافظة بالمظهر المشرف، ونقل الاحتفالات والمهرجانات التي تشرف عليها بلدية ظهران الجنوب.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس البلدية، صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه، لإعلاميي المحافظة؛ مبينًا أن دور الإعلامي كبير في إيصال كل ما هو على أرض الواقع، وأنه شريك للنجاح في جميع المجالات؛ راجيًا التوفيق للجميع.
بعد ذلك قام المهندس أحمد بن محمد عوير بتكريم الإعلاميين، وبينهم الزميل بندر آل عوض ممثلًا لـ"سبق".
بدورهم عبّر المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس البلدية وزملائه لما يقدمونه للمحافظة.
حضر التكريم مدير العلاقات العامة والناطق الرسمي لبلدية ظهران الجنوب أحمد هادي آل طوق.