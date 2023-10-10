رئيس "بلدية ظهران الجنوب" يُكَرّم الإعلاميين لجهودهم في نقل احتفال اليوم الوطني 93

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البلدية، صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه، لإعلاميي المحافظة؛ مبينًا أن دور الإعلامي كبير في إيصال كل ما هو على أرض الواقع، وأنه شريك للنجاح في جميع المجالات؛ راجيًا التوفيق للجميع.