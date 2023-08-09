"مدير تعليم الليث" يطلع على جاهزية أقسام الإدارة ومدارسها قبل انطلاقة العام الدراسي

وتَضَمّن الاجتماع عرض مجموعة من المحاور منها: الانتهاء من أعمال الصيانة في المدارس مع تهيئتها ونظافتها لاستقبال المعلمين والمعلمات، والاستثمار الأمثل لفترة عودة الكادر التعليمي والإداري، بالإضافة إلى استعراض خطط استقبال المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والتواصل مع أولياء الأمور، والاطلاع على خطة وصول المقررات الدراسية لجميع المدارس، والإطار العام لخطة التواصل للحملة الإعلامية، وجاهزية مدارس الطفولة المبكرة، واكتمال تسجيل المستفيدين في خدمة النقل المدرسي.