"مدير تعليم الليث" يطلع على جاهزية أقسام الإدارة ومدارسها قبل انطلاقة العام الدراسي

أكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أهمية الاستعداد الكامل لضمان بداية جادة وناجحة للعام الدراسي 1445هـ.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1445هـ بحضور جميع أعضاء اللجنة، واطلع "الحازمي" على عروض مرئية تحكي جاهزية أقسام الإدارة ومدارسها قبل عودة الكادر التعليمي والإداري للمدارس يوم الأحد القادم، مثمنًا جهود جميع الإدارات والأقسام والتي عكستها التقارير المعروضة، آملًا أن تكون محفزًا لعام دراسي ناجح ومتميز لبناء جيل ينافس على المستوى العالمي.
وتَضَمّن الاجتماع عرض مجموعة من المحاور منها: الانتهاء من أعمال الصيانة في المدارس مع تهيئتها ونظافتها لاستقبال المعلمين والمعلمات، والاستثمار الأمثل لفترة عودة الكادر التعليمي والإداري، بالإضافة إلى استعراض خطط استقبال المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والتواصل مع أولياء الأمور، والاطلاع على خطة وصول المقررات الدراسية لجميع المدارس، والإطار العام لخطة التواصل للحملة الإعلامية، وجاهزية مدارس الطفولة المبكرة، واكتمال تسجيل المستفيدين في خدمة النقل المدرسي.
ودعا مدير تعليم الليث إلى أن تكون بداية العام الدراسي عامل بهجة وفرح داخل المدارس، باستقبال المعلمين والمعلمات استقبالًا يليق بقيمتهم التربوية والتعليمية وبما يسهم في أداء رسالتهم بنجاح، ويعزز من دورهم المحوري في بناء الوطن، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.