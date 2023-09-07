الإدارة العامة للتعليم وجمعية الطائف الخضراء توقعان مذكرة تعاون

وقعت الإدارة العامة للتعليم، اليوم الخميس، مذكرة تعاون مع جمعية الطائف الخضراء، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها واستدامتها.
مثل الإدارة العامة للتعليم في التوقيع على المذكرة، مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي، فيما مثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعد العتيبي.
وتهدف المذكرة، إلى إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي، ومكافحة التصحر في محافظة الطائف، ورفع الوعي البيئي لجميع أطياف المجتمع، سعيًا إلى تحقيق الاستدامة البيئية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال رئيس مجلس الإدارة في جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي: إن الجمعية تسعى في ضوء توجيهات ودعم محافظ الطائف الرئيس الفخري للجمعية الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، نحو التكامل مع كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأضاف "العتيبي"، أن الجمعية تسعى إلى المساهمة بفاعلية في تحويل محافظة الطائف إلى محافظة تطبق أسس ومبادئ المدن الخضراء، عبر استعادة الحياة الفطرية في البيئات الطبيعية في فضاءات وأودية الطائف، عن طريق التشجير الكثيف وتنفيذ سياسات فاعلة للاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة والحد من المخلفات والهدر الغذائي والتقليل من الانبعاثات.
وتضمنت المذكرة، مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، ومنها: التعاون وبذل الجهود الممكنة؛ لتعزيز وتطوير التعاون فيما يتعلق بمساهمة الطرفين؛ لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء في محافظة الطائف عبر زيادة الغطاء النباتي والمحافظة عليه وحماية الموارد الطبيعية.
والعمل نحو تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، ومن ضمنها: مبادرة المدارس المستدامة، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية للطلاب والطالبات عن الاستدامة وتطبيقاتها، والتعرف على التغير المناخي وآثاره ومظاهره، وتطوير البيئة المدرسية باتجاه الاستدامة من خلال تصميم وتنفيذ الحدائق المدرسية.
إضافة إلى التشجير المستدام والذي سيتم تفعيله خلال الفصل الدراسي الأول، بواسطة الجمعية، بغرس ألف شجرة بساحات المدارس بمحافظة الطائف.
وكذلك يشمل التعاون التعريف بأهمية استخدام المياه الرمادية في الري واستخدام الطاقة المتجددة وممارسة تطبيقات ترشيد الطاقة والأغذية والمياه.