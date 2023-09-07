الإدارة العامة للتعليم وجمعية الطائف الخضراء توقعان مذكرة تعاون

وأضاف "العتيبي"، أن الجمعية تسعى إلى المساهمة بفاعلية في تحويل محافظة الطائف إلى محافظة تطبق أسس ومبادئ المدن الخضراء، عبر استعادة الحياة الفطرية في البيئات الطبيعية في فضاءات وأودية الطائف، عن طريق التشجير الكثيف وتنفيذ سياسات فاعلة للاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة والحد من المخلفات والهدر الغذائي والتقليل من الانبعاثات.