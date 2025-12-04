الهلال الأحمر بنجران: 1203 بلاغات إسعافية خلال نوفمبر 2025

وأكد مدير عام الفرع أ. محمد العسيري، أن طلب الخدمة الإسعافية يتم عبر الرقم 997 أو تطبيق “أسعفني”، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء بلاغ، واستدعاء فرقة إسعافية، وإرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويستدل على موقع المبلّغ، بالإضافة إلى عرض المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى.