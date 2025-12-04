الهلال الأحمر بنجران: 1203 بلاغات إسعافية خلال نوفمبر 2025

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران عن إحصائياتها لشهر نوفمبر 2025، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع 1203 بلاغات إسعافية بنجاح.
وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوّعت بين حوادث مرورية، حالات مرضية، أزمات تنفسية، وحالات أخرى، حيث تعاملت معها الفرق الإسعافية بواسطة كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالات المرضية شكّلت النسبة الأكبر من البلاغات بواقع 986 حالة، في حين سُجّلت الحوادث المرورية بـ217 حالة.
وأكد مدير عام الفرع أ. محمد العسيري، أن طلب الخدمة الإسعافية يتم عبر الرقم 997 أو تطبيق “أسعفني”، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء بلاغ، واستدعاء فرقة إسعافية، وإرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويستدل على موقع المبلّغ، بالإضافة إلى عرض المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى.
يُذكر أن منطقة نجران تضم 17 مركزًا إسعافيًا تعمل على مدار الساعة بأطقمها من أخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ.