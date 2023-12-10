"صحة حائل" تنفذ حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في بهو المديرية

وتستهدف الحملة العاملين بالقطاع الصحي، والتوعية بأهمية التطعيم الذي يعد آمنًا ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم، وضرورة الوقاية من الإنفلونزا بأخذ اللقاح، وتجنُب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدًا، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السُعال، والحرص على نظافة المكان.