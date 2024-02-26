بالصور .. منسوبو "عبدالله الطبي" بجدة يحتفلون بيوم التأسيس بمجموعة من الفعاليّات

احتفل مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، عضو تجمع جدة الصحي الثاني، اليوم الاثنين، بذكرى تأسيس الدولة السعودية تحت شعار "يوم بدينا" الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير في كل عام.
وتفصيلاً، شارك منسوبو المجمع في هذه المناسبة الوطنية التي تستحضر قصة عظيمة لوطن تأسس قبل نحو ثلاثة قرون وما تُعبّر عنه من دلالات الاعتزاز بالجذور الراسخة للوطن، وبالارتباط الوثيق بين المواطنين والقيادة، وبما أثمرت عنه رحلة التأسيس من نمو وازدهار، وتُعيد للذاكرة القصة الملحمية لتأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عام 1727م وما صاحب ذلك من قصص وبطولات أسهمت في بناء وطن ينعم بالوحدة، والاستقرار.
وحضر الاحتفال الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني الدكتور شادي الخياط ونائبه الدكتور مبارك آل مبارك ومساعدوه والمشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي الدكتور فوزي الغامدي ومساعدوه وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.
وأعدت الإدارة المساعدة للموارد البشرية متمثلةً بإدارة التواصل الداخلي بالمجمع الطبي مجموعة من الفعاليّات والبرامج التي شارك فيها منسوبو المجمع الطبي كافة، من صحيين وإداريين، تُحاكي تصورًا بصريًا من ماضي المملكة في موروثها الشعبي القديم، اشتملت على خيمة شعبية ومجسمات تاريخية وممتلكات تعبّر عن تراث المملكة، وكذلك ركن للحنّاء ومسرح للموسيقى الوطنية وعروض لأهم الحِرف التقليدية بطريقة مبتكرة ومنطقة خاصة بالأطعمة التي تُقدم تجربة مذاق الأصالة السعودية لتمزج من خلال ذلك عراقة الماضي بالحياة المعاصرة.
وعبّر منسوبو المجمع الطبي عن اعتزازهم بتاريخ المملكة الأصيل منذ عهد التأسيس عام 1727م، حتى العهد الميمون والزاهر لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
واختتم الاحتفال بالصور التذكارية والهدايا في أجواء تراثية مفعمة بالسعادة والفخر، عززت من روح الانتماء للقيادة الرشيدة والهوية السعودية الرائدة التي أبرزت العمق التاريخي والحضاري لها، ووفاءً لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.