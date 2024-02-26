بالصور .. منسوبو "عبدالله الطبي" بجدة يحتفلون بيوم التأسيس بمجموعة من الفعاليّات

وتفصيلاً، شارك منسوبو المجمع في هذه المناسبة الوطنية التي تستحضر قصة عظيمة لوطن تأسس قبل نحو ثلاثة قرون وما تُعبّر عنه من دلالات الاعتزاز بالجذور الراسخة للوطن، وبالارتباط الوثيق بين المواطنين والقيادة، وبما أثمرت عنه رحلة التأسيس من نمو وازدهار، وتُعيد للذاكرة القصة الملحمية لتأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عام 1727م وما صاحب ذلك من قصص وبطولات أسهمت في بناء وطن ينعم بالوحدة، والاستقرار.