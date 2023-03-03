محافظ الدوادمي يزور "أرطاوي السر ووثيلان" ويفتتح مشاريع تنمويّة بـ20 مليون ريال

واطَّلع "السديري" على أهمّ المشاريع المنفَّذة والمشاريع تحت التنفيذ، والتي تقدَّر قيمتها بأكثر من 20 مليون ريال، وكان من أهمها: تركيب الأعمدة الديكورية في مراكز السر التابعة لخدمات البلدية، وعمل الحدائق في جميع المراكز والقرى، وعمل ممشى بمركز وثيلان بطول ١٥٠٠م، ومشروع استكمال مبنى البلدية المرحلة الثانية، وتحسين وتجميل واجهات مداخل المراكز، وتحسين وتجميل الدوائر الحكومية من خلال الرصف والإنارة، وصيانة الملاعب، وزراعة الأشجار؛ تحقيقًا للمبادرة السعودية الخضراء.