محافظ الدوادمي يزور "أرطاوي السر ووثيلان" ويفتتح مشاريع تنمويّة بـ20 مليون ريال

قام محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري، بزيارة تفقُّدية لمركز أرطاوي السر، ومركز وثيلان شمال المحافظة، واجتمع بمنسوبي المراكز والبلديات، وتفقَّد الخدمات المقدمة للمواطنين، والمشاريع التنموية في المنطقة.
وتفصيلًا: قام محافظ الدوادمي بزيارة لمركز أرطاوي السر، وكان في استقباله محمد بن فارس الجريس، ثم توجَّه لمركز صحي الأرطاوي، وكان في استقباله مدير مستشفى الدوادمي العام، الأخصائي مرزوق العتيبي، ومدير مستشفى وثيلان العام الصيدلي خالد بن محمد الرويس، ومدير مركز صحي الأرطاوي تركي هزاع الجش.
وتفقَّد المركز الصحي، وتابع سير العمل، واطلع على احتياجات المركز الصحي، والتقى العاملين والعاملات فيه وحثَّهم على الاهتمام بالمواطن، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وبعد ذلك توجَّه لمبنى مركز السر، وعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز التابعين لمركز أرطاوي السر، والمعرفين، وحثَّهم على تذليل كافة الصعاب لخدمة المواطن وبذل الجهد من أجل راحته، وحثّهم على استقبال المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلّها.
ثم توجَّه السديري لمبنى بلدية السر، وكان في استقباله رئيس مركز السر فاهد بن عبدالعزيز النوفل، ورئيس بلدية السر المهندس عمر بن عيد العتيبي، وافتتح مبنى البلدية المؤقت وتجوّل بالأقسام، وتابع سير العمل.
ثم عقد اجتماعًا مع رئيس البلدية ورؤساء الأقسام بالبلدية، وحثَّهم على تقديم المزيد من الجهد من أجل الرقيّ بإقليم السر، ووجَّه بتذليل كافة الصعاب لخدمة المواطن وتوفير خدمات البلدية لجميع مراكز وقرى إقليم السر التابعة لخدمات البلدية.
واطَّلع "السديري" على أهمّ المشاريع المنفَّذة والمشاريع تحت التنفيذ، والتي تقدَّر قيمتها بأكثر من 20 مليون ريال، وكان من أهمها: تركيب الأعمدة الديكورية في مراكز السر التابعة لخدمات البلدية، وعمل الحدائق في جميع المراكز والقرى، وعمل ممشى بمركز وثيلان بطول ١٥٠٠م، ومشروع استكمال مبنى البلدية المرحلة الثانية، وتحسين وتجميل واجهات مداخل المراكز، وتحسين وتجميل الدوائر الحكومية من خلال الرصف والإنارة، وصيانة الملاعب، وزراعة الأشجار؛ تحقيقًا للمبادرة السعودية الخضراء.
بعد ذلك توجَّه محافظ الدوادمي لمركز وثيلان، وكان في استقباله رئيس مركز وثيلان، مدوس بن حسين المصارير، ثم افتتح مضمار ممشى المركز، والذي يبلغ طوله 1500م، ثم توجَّه لمشروع الطريق العام الذي يربط ساجر بالقصيم، وطالب بسرعة استكماله وتحسين المشهد العام؛ للحفاظ على سلامة المواطنين وعابري الطريق.