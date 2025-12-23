رئيس جامعة الملك سعود يفتتح مؤتمرًا للتعليم المنافس ويكرّم الفائزين بجائزة "جستن"

تحت رعاية رئيس مجلس إدارة جامعة الملك سعود الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، افتتح رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور علي بن محمد مسملي مؤتمر "نحو مستقبل تعليمي منافس عالمياً"، والمعرض المصاحب له، حيث استمع إلى شرح من المشاركين عن ما يقدمونه من تجارب تعليمية متميزة، كما كرم الفائزين بجائزة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" للتميّز في دورتها الخامسة، وذلك في إطار دعم الجمعية لثقافة التميّز وتحفيزًا للإبداع والابتكار في البيئة التعليمية.
وأكد رئيس الجامعة المكلف أن هذا المؤتمر العلمي يُجسّد دعم مجلس إدارة الجامعة لمسيرة التطوير والابتكار في التعليم، ويأتي ثمرة لتكامل الجهود بين الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ومركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن التعليم هو الاستثمار الأسمى، ومحرك التنمية المستدامة، والركيزة الأساسية لبناء الإنسان القادر على المنافسة في عالم متسارع التغير.
وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية رائدة لتبادل الخبرات واستشراف التوجهات المستقبلية للتعليم المنافس، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التعليمية، وبحث سبل تطوير الكوادر التعليمية، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة في بناء مجتمع معرفي منافس عالميًا.
وفي ختام الحفل، تم تكريم الفائزين بالجائزة والمشاركين في المؤتمر وأعضاء اللجان العاملة، وكان من بين المكرمين رواد التربية وعلم النفس الدكتورة سارة بنت عمر السبتي العبد الكريم، ورواد الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية الدكتور عثمان بن ناصر البريكان، إضافة إلى المبادرات المؤسسية التي تمثلت في برنامج الأمان الأسري التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والمبادرات الفردية المتميزة التي قدمتها الأستاذة أسماء بنت ثابت العرفي.
كما شمل التكريم فرع الجمعية بمدينة جدة، الذي حصل على جائزة التميز، إلى جانب الكتاب المترجم الذي فاز بالمركز الأول مناصفة لكل من الدكتورة مها بنت محمد الحربي والدكتورة هيلة بنت عبدالله السليم، كما حصد الدكتور غيثان بن صالح العمري المركز الأول عن البحث المنشور في المجلة السعودية في العلوم التربوية، والدكتور بندر بن صالح المليبي عن البحث المنشور في المجلة السعودية للعلوم النفسية.