لجنة التوطين بمنطقة نجران تتابع جولاتها الرقابية على نشاط المفروشات والأثاث المنزلي بالمنطقة

تواصل لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران تنفيذ عدد من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط المفروشات والأثاث المنزلي بالمنطقة، وذلك خلال الأسبوع الجاري، لمتابعة تطبيق قرارات التوطين في هذا القطاع.
وشملت الجولات زيارة 85 منشأة، تم خلالها حصر أعداد الموظفين والعاملين، حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في المحلات التي تمت زيارتها 123 موظفًا سعوديًا، فيما بلغ عدد المستثمرين الأجانب في النشاط 5 مستثمرين، في حين وصل عدد الوافدين العاملين في المنشآت التي تمت زيارتها إلى 123 وافدًا من جنسيات مختلفة.
كما أسفرت الجولات عن رصد 13 فرصة عمل جديدة جارٍ تجهيزها لشغلها بالمواطنين السعوديين، ضمن جهود اللجنة المستمرة لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل ودعم مستهدفات برامج التوطين في مختلف الأنشطة التجارية بالمنطقة.