"الأضخم من نوعها" بالمحافظة.. القافلة التوعوية باضطراب طيف التوحد تخدم أهالي شرورة

شهدت محافظة شرورة بمنطقة نجران تواجد القافلة الأضخم من نوعها للتوعية باضطراب طيف التوحد، وهي إحدى مشاريع جمعية أسر التوحد بالشراكة مع "مركز طيف عزيز" للاضطرابات النمائية والسلوكية واضطراب طيف التوحد، في حديقة الملك عبدالعزيز.
وقام محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي بزيارة القافلة والاطلاع على الخدمات التي تقدّمها للأهالي.
وتتضمن القافلة حافلة مصممة لتكون عيادات متكاملة ومجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات المتطورة؛ لتساعد زوار القافلة على اكتشاف التوحد من خلال إجراء اختبارات ومقاييس مقننة وفعالة، كما تمكن الزوار من خوض تجربة عيش التوحد الافتراضية.
بدوره أوضح أنور النعمان مدير القافلة أن الهدف منها هو مساندة أسرة ذوي اضطراب طيف التوحد وتقديم خدمات متعددة تشمل التوعية والاكتشاف المبكر للاضطراب باستخدام وسائل تقنية متطورة، وإيصال الخدمات الصحية من خلال ربطهم بمقدمي خدمات الرعاية وفق موقعهم الجغرافي، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المباشرة على أيدي كوادر متخصصة في المجال (حضوريًّا وعن بُعد) من خلال عيادة مجهزة داخل القافلة.