جمعية الطب الوراثي تعقد ندوة عن "الجينوم السعودي".. مساء اليوم الأربعاء

وأكد الدكتور زهير بن عبدالله رهبيني المتحدث الرسمي للجمعية أهمية هذه الندوة في الوقت الذي يعد برنامج الجينوم السعودي أحد المشروعات الوطنية الرائدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في الحد من الأمراض الوراثية عن طريق فك الشفرة الوراثية للمواطنين السعوديين، وإنشاء قاعدة بيانات لتوثيق أول خريطة وراثية للمجتمع السعودي، بما يُسهم في تطوير الطب الشخصي لأغراض تشخيص الأمراض وتقييمها وعلاجها، وبناء قدرات أكثر اتساعًا في مجال علم الجينوم. الأمر الذي سيمكّن المملكة من اكتساب مكانة عالمية رائدة في مجال الأبحاث الوراثية والجينية للأمراض والطب الشخصي.