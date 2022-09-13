جمعية الطب الوراثي تعقد ندوة عن "الجينوم السعودي".. مساء اليوم الأربعاء

تنظم الجمعية السعودية للطب الوراثي ندوة الجينوم السعودي.. أساسياته وتطبيقاته، والتي تُقام عن بعد في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، وتستمر ساعتين ونصف الساعة على الرابط https://t.co/jN2PhihCwP
وأكد الدكتور زهير بن عبدالله رهبيني المتحدث الرسمي للجمعية أهمية هذه الندوة في الوقت الذي يعد برنامج الجينوم السعودي أحد المشروعات الوطنية الرائدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في الحد من الأمراض الوراثية عن طريق فك الشفرة الوراثية للمواطنين السعوديين، وإنشاء قاعدة بيانات لتوثيق أول خريطة وراثية للمجتمع السعودي، بما يُسهم في تطوير الطب الشخصي لأغراض تشخيص الأمراض وتقييمها وعلاجها، وبناء قدرات أكثر اتساعًا في مجال علم الجينوم. الأمر الذي سيمكّن المملكة من اكتساب مكانة عالمية رائدة في مجال الأبحاث الوراثية والجينية للأمراض والطب الشخصي.
وأضاف "رهبيني" أن هذه الندوة التي تنظمها لجنة التوعية والإرشاد الوراثي بالجمعية تستهدف الممارسين الصحيين في مجال الوراثة، ورفع مستوى خدمات الطب الوراثي والارتقاء بالمستوى المهني للمشاركين.
وأشار إلى أن الندوة تحظى بمشاركة عددٍ من المتحدثين والمتحدثات لعرض موضوعات: الجينوم البشري والأمراض الوراثية، ومشروع الجينوم السعودي الأهداف والتحديات، والجينوم البشري وتطبيقاته الطبية والسريرية، والارشاد الوراثي والوقاية من الأمراض الوراثية.