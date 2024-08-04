أكثر من 1.5 مليون زيارة للمراكز الصحية في جنوب وغرب الرياض

وتفصيلًا، بلغ عدد المستفيدين من الفحوصات الاستكشافية للأمراض المزمنة 498.441 شخصًا، و176.920 زائرًا لعيادة المدرب الصحي، و168.836 مستفيدًا من الفحص الاستكشافي في المدارس خلال العام الدراسي 1445-1446هـ، فيما بلغت زيارات عيادات الأسنان 80.519 زيارة، و71.973 زيارة لمراكز الرعاية العاجلة، و44.570 زيارة للرعاية الصحية المنزلية الميدانية والافتراضية، و20.597 زيارة للعيادات الاستشارية، و13.665 زيارة لعيادة فحص ما قبل الزواج.