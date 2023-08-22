"محافظ قلوة" يرأس الاجتماع التحضيري الأول لمهرجان "ربيع الباحة" ويبحث خطط الاستعدادات

ترأس محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري، صباح أمس الاثنين، وبحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمخواة أحمد الخرش ومديري الإدارات الحكومية والأهلية ورؤساء المراكز بالمحافظة، الاجتماع التحضيري الأول لمهرجان ربيع الباحة لهذا العام ١٤٤٥هـ.
وتم من خلال الاجتماع مناقشةُ الخطط والاستعدادات للمهرجان، وما يصاحبه من فعاليات وبرامج وأنشطة.
وأكد "الشهري" تقديم فعاليات وبرامج نوعية بعيدًا عن التقليدية، تستهدف كافة شرائح المجتمع، في ظل دعم وتوجيهات أمير منطقة الباحة، وحث الجميع على بذل كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وتذليل كل الصعوبات أمام زوار وأهالي المحافظة، وإظهار المهرجان بالشكل الذي يطمح له الأهالي والزوار ويرتقي إلى تطلعات أمير الباحة.