"محافظ قلوة" يرأس الاجتماع التحضيري الأول لمهرجان "ربيع الباحة" ويبحث خطط الاستعدادات

وأكد "الشهري" تقديم فعاليات وبرامج نوعية بعيدًا عن التقليدية، تستهدف كافة شرائح المجتمع، في ظل دعم وتوجيهات أمير منطقة الباحة، وحث الجميع على بذل كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وتذليل كل الصعوبات أمام زوار وأهالي المحافظة، وإظهار المهرجان بالشكل الذي يطمح له الأهالي والزوار ويرتقي إلى تطلعات أمير الباحة.