مدير "بيئة مكة": "مهرجان المانجو بالقنفذة" فتح آفاقًا واسعة للتسويق والسياحة

ثمّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، اليوم السبت، دور الجهات الحكومية والرعاة المشاركين في "مهرجان المانجو الثالث عشر بمحافظة القنفذة".
وأثنى "الخليف" على جهودهم في نجاح برامج المهرجان، الممتدة لخمسة أيام؛ مشيدًا بدعمهم إرث المحافظة ومخزونها الثقافي والتاريخي الكبير.
وأكد "الخليف" حرص فرع الوزارة على تنظيم المهرجانات والفعاليات الزراعية في محافظات المنطقة؛ بهدف التعريف بالمميزات النسبية لكل محافظة، وكذلك دعمًا للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتسويقها، ولتشجيعهم على تطوير هذه الزراعة وتبادل الخبرات بين المحافظات.
وأشار إلى أن محافظات منطقة مكة المكرمة، تزخر بتنوع إنتاجها للمحاصيل الزراعية بجودة عالية، وباهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز؛ لتسخير كل السبل لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي بالمنطقة.
وأعرب "الخليف" عن شكره لمحافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، على دعمه غير المحدود لكل ما يخدم المحافظة في جميع المجالات، وتدشينه لمهرجان المانجو الثالث عشر نيابة عن أمير المنطقة، بالإضافة إلى حرصه واهتمامه بالقطاع الزراعي بالمحافظة.
وثمّن جهود مشرف المهرجان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي.
وأعرب عن تقديره لتميزه وجهوده في إبراز المهرجان الزراعي بالصورة المأمولة التي يسعى إليها الجميع، قائلًا: "ارتقى إبداعكم واهتمامكم بالتفاصيل إلى آفاق جديدة.. شكرًا لك ولزملائك على عملكم المتميز".
وأشار "الخليف" إلى الزيادة في عدد الرعاة مقارنة بالأعوام السابقة؛ مما يعني نجاح مهرجان المحافظة في استقطاب جهات جديدة، ومما يدل على أنه أصبح مهرجانًا تسويقيًّا وسياحيًّا بمقاييس ناجحة.
وثمّن جهود جميع الجهات المشاركة في المهرجان من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات بمحافظة القنفذة، ومنها: المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء".
والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وهيئة تطوير مكة المكرمة، والجهات الأمنية والبلديات (القنفذة- القوز- حلي- سبت الجارة- المظيلف)، وبنك التنمية الاجتماعية، ومركز التنمية بالقوز، وصندوق التنمية الزراعية، والشركة السعودية للكهرباء، وجمعية البر الخيرية بالقنفذة، وجمعية التنمية الأهلية بعجلان، والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية الصيادين التعاونية لصيادي الأسماك بمكة، ومشاركة مركز الوفاء للرعاية النهارية، ومؤسسة عرض الشعاع المنظمة للمهرجان، ومؤسسة "تخيل أكثر" منظمة معارض المزارعين، ومجموعة "فن للتصوير"، و"سناب لايف" القنفذة، وشركة "إندومي" التي قدمت الهدايا، والقرية التراثية "خليل عرب- بسمة الصغير".
وأشار إلى التفاعل الجماهيري الرائع على أصداء فعاليات عروض مسرح المهرجان؛ مما يستلزم الشكر والتقدير والعرفان للجنة المنظمة الرئيسية للمهرجان، وكل مَن ساهم عن قريب أو بعيد من أجل إنجاح هذا المهرجان الزراعي الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار على فعاليات الإرشاد الزراعي.
كذلك هناك العروض الترفيهية ومشاركة الفنانين عبدالرزاق عسيري، وعمر القوزي، وفرقة وعلان، والعزف الحي مع شامي السلامي، وفعاليات يوميات قريتنا، وعروض القرية التراثية مع "أحمد أبوعية، وعمر المتحمي"، وزفة العروس في القرية التراثية بالمهرجان، وعروض الخدع البصرية، وفرقة "فرست شو"، وعرض الشخصيات العملاقة، وفرقة "فنون الإبداع" مع أبو بكر الزيلعي.
وكذلك فعاليات الهدايا والسحوبات والمسابقات الترفيهية التي نظمها المهرجان، كجائزة أفضل زي شعبي للأطفال، وركن التصوير في المهرجان.