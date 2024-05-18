مدير "بيئة مكة": "مهرجان المانجو بالقنفذة" فتح آفاقًا واسعة للتسويق والسياحة

والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وهيئة تطوير مكة المكرمة، والجهات الأمنية والبلديات (القنفذة- القوز- حلي- سبت الجارة- المظيلف)، وبنك التنمية الاجتماعية، ومركز التنمية بالقوز، وصندوق التنمية الزراعية، والشركة السعودية للكهرباء، وجمعية البر الخيرية بالقنفذة، وجمعية التنمية الأهلية بعجلان، والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية الصيادين التعاونية لصيادي الأسماك بمكة، ومشاركة مركز الوفاء للرعاية النهارية، ومؤسسة عرض الشعاع المنظمة للمهرجان، ومؤسسة "تخيل أكثر" منظمة معارض المزارعين، ومجموعة "فن للتصوير"، و"سناب لايف" القنفذة، وشركة "إندومي" التي قدمت الهدايا، والقرية التراثية "خليل عرب- بسمة الصغير".