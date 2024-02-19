محافظ الليث يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم

شهد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم، بين مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة هاشم بن يحيى المزيني، والرئيس التنفيذي لشركة مصنع "وقف أقوم" للمياه المهندس عبدالعزيز بن سلمان اليزيدي.
يأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، لتمكين القطاعات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق من خلال بناء وتطوير الشراكات؛ بما يُسهم في التكامل بين الجهات ورفع كفاءة العمل وتعزيز التعاون.
والتي تتسق مع برنامج التمكين، وتهدف إلى دعم المُستفيدين وتمكينهم في مسارات التدريب والتوظيف، وتقديم الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وقال مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالليث: إن هذه الشراكات لتمكين المستفيدين من الأسر الضمانية للدخول في سوق العمل ليكونوا مُنتجين ومشاركين في تنمية المجتمع ونموه.
وفي سياق متصل، شهد محافظ الليث، توقيع مذكرة تفاهم بين مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المتحدة الصناعية المهندس محمد بن دخيل الله المطرفي.
وتهدف تلك المذكرة إلى تفعيل مبادرة السعودية الخضراء والمُساهمة في التشجير بزراعة نحو ستة آلاف شتلة في المُنشآت والمرافق بالمحافظة، والمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والمهرجانات والفعاليات الزراعية، ونشر ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، علاوةً على المُساهمة في تثقيف المجتمع ورفع مستوى الحس البيئي.
وأوضح المهندس "المهابي"، أن هذه المذكرة تأتي مواكبة لرؤية المملكة الطموحة 2030؛ لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تعمل على تحقيقها مختلف القطاعات بالمملكة.
وأكد محافظ الليث أهمية الشراكات المجتمعية والعلاقة التكاملية بين الجهات والقطاعات الحكومية، والتعاون الدائم والمثمر والتي تُسهم في خدمة المحافظة.