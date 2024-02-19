محافظ الليث يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم

وتهدف تلك المذكرة إلى تفعيل مبادرة السعودية الخضراء والمُساهمة في التشجير بزراعة نحو ستة آلاف شتلة في المُنشآت والمرافق بالمحافظة، والمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والمهرجانات والفعاليات الزراعية، ونشر ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، علاوةً على المُساهمة في تثقيف المجتمع ورفع مستوى الحس البيئي.