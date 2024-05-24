"موارد الرياض" يناقش أوضاع العمالة المنزلية بالقطاعات الحكومية والخاصة

واستعرض الاجتماع ضوابط الخدمات الأساسية التي تشمل استقبال العمالة من المطارات وتقديم خدمات الاستضافة والرعاية الصحية والحقوق الشخصية كافة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاعات ذات العلاقة.