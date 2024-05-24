"موارد الرياض" يناقش أوضاع العمالة المنزلية بالقطاعات الحكومية والخاصة

ناقش فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بحضور قيادات من الجهات الحكومية والخاصة، أوضاع مراكز إيواء العمالة المنزلية، والخدمات المقدمة لهم.
وفي التفاصيل، رأس الاجتماع مدير فرع الوزارة فواز بن سعيد المالكي بحضور قيادات من شرطة منطقة الرياض وجوازات الرياض وإدارة الإيواء ومدير مكتب عمل الرياض.
واستعرض الاجتماع ضوابط الخدمات الأساسية التي تشمل استقبال العمالة من المطارات وتقديم خدمات الاستضافة والرعاية الصحية والحقوق الشخصية كافة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاعات ذات العلاقة.
ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي سعياً إلى توفير بيئة نموذجية لمواقع إيواء العمالة، والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للعمالة المنزلية.